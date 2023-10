Gekommen, um zu bleiben

Stripfing gilt für viele als Systemfehler des österreichischen Fußballs. Da erdreistete sich der Fußballverein eines Marchfelder Kaffs mit gerade einmal 300 Einwohnern den ganzen Weg von der 2. Klasse bis in die Bundesliga zu marschieren. Lachhaft – auch weil der Ortsname so komisch klingt, dass man sich außerhalb des Weinviertels so genüsslich über ihn lustig machen kann.

Tja, die Spötter wurden seit dem 6. Oktober weniger. Da gewann der SVS nämlich gegen den SKN St. Pölten und ist seither die Nummer eins in Niederösterreich.

Und die Stripfinger schicken sich an länger im Profifußball zu verweilen. Im Hintergrund werkt der öffentlichkeitsscheue Mäzen Erich Kirisits. Er stemmt den Großteil des Budgets, fädelte die Kooperation mit der Wiener Austria ein und drückt jetzt auch beim Stadionbau in Stripfing aufs Gaspedal. Spätestens im Sommer soll die Heimkehr aus dem Floridsdorfer Exil gelingen. Erst dann ist Stripfing so wirklich auf der Bundesliga-Landkarte angekommen.