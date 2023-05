Jans Früchte des Zorns

Der SKN St. Pölten stand vor wenigen Monaten kurz vor dem Kollaps. Trotzdem thronen die Wölfe an der Tabellenspitze der 2. Liga und klopfen mit einer blutjungen Truppe, verhältnismäßig viele Eigenbauspieler inklusive, an die Tür zum Oberhaus. Und das St. Pöltner Publikum? Das pfeift, weil ihm jene mitunter bedächtige Spielweise missfällt, die diese Mannschaft erst in diese Situation brachte.

Sportdirektor Jan Schlaudraff rastete nach dem 1:1 gegen Steyr aus, fordert diese Fans auf, zuhause zu bleiben. Dazu muss man wissen, dass Schlaudraff diese Mannschaft trotz markanter Budgetkürzung zusammenstellte, er trotz Gegenwind am erfolgreichen Trainerteam festhielt und er maßgeblich am finanziell überlebenswichtigen Deal mit Partnerklub Wolfburg mitwirkte.

Dass die eigenen Fans derart deutlich an den Ohren gezogen werden, ist ein Stilbruch. Man stelle sich vor, Steffen Hofmann würde derart den Rapid-Fans die Leviten lesen …