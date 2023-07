Der SV Stripfing erlebt weiterhin die bewegtesten Tage der Vereinsgeschichte. Der neue Trainer Christian Wegleitner und sein Team bereiten sich intensiv auf die erstmalige Teilnahme an der zweithöchsten Spielklasse vor, am Samstag steht schon der ÖFB-Cup an. Im Schatten dessen traten mit Eduard Ofcarovic und Thomas Schuller zwei langjährige Funktionäre an die Öffentlichkeit, nachdem sie ihre Ämter zurückgelegt hatten. Beide schießen scharf gegen die Vereinsspitze um Erich Kirisits, der SVS wehrt sich.

Es ist die Zuspitzung eines schon lange anhaltenden Prozesses, durch den aus „viel Stripfing, wenig sportlicher Erfolg“ das Gegenteil wurde. Mannschaft und Trainer haben mit dem kleinen Ort längst nichts mehr zu tun, sonst könnten sie nicht so hoch spielen. Der Stripfing-Teil besteht aus der Spielstätte und alteingesessenen Funktionären. Letztere sind wichtig, um die Bodenhaftung nicht zu verlieren, wie es schon anderen Klubs ergangen ist. Zwei davon zu verlieren, auf diese Art und Weise, ist kein gutes Zeichen.