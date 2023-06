Mach's wie Segovia ...

Es hat schon einen Grund, warum die Stürmer im bezahlten Fußball am begehrtesten sind und auch das meiste Geld verdienen. Sie entscheiden letztlich über Erfolg oder Misserfolg.

Beispiele gefällig: Fabian Schubert schoss Blau-Weiß Linz 2021 mit 33 Toren zum Titel in der 2. Liga. Haris Tabakovic tat das im Lustenau-Dress im Jahr darauf mit 27 Hütten. Und heuer stellte Meister Linz mit Ronivaldo (19 Tore) erneut den Schützenkönig.

Der SKN St. Pölten scheiterte in der abgelaufenen Saison vor allem deshalb, weil er keinen Goalgetter in seinen Reihen hatte. Die beiden 20-jährigen Youngsters Luis Hartwig (12 Tore) und Jaden Montnor (8 Tore) legten bestenfalls Talentproben ab. Wer aufsteigen will, braucht aber einen richtigen Goalgetter. Dario Tadic ist so einer. Voraussetzung? Der mittlerweile 33-jährige Neuzugang aus Hartberg muss fit werden und fit bleiben.

Übrigens: Als der SKN 2016 zuletzt aufstieg, hatte er einen Goalgetter: Daniel Segovia traf damals 19 Mal.