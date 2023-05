Medaille mit zwei Seiten

Im Getöse rund ums Spitzenspiel gegen Blau-Weiß ist's fast untergegangen: Kurz vor dem Schlager bekam der SKN St. Pölten grünes Licht für sein Nachwuchszentrum. Als einer von einem Dutzend Standorten dürfen die Wölfe also eine Elite-Schmiede – unterhalb der Akademien – betreiben und sich bundesweit in den neuen ÖFB-Jugendregionalligen messen. Für den SKN ein wichtiger Schritt, der wohl auch in Wolfsburg gerne gesehen wird. Denn über die Talenteentwicklung soll sich ja auf Sicht das VfL-Investment rentieren.

An der Basis hält sich die Freude über die neue Ausbildungsschiene in Grenzen. Zehn Akademien und Nachwuchszentren im Umkreis von 100 Kilometern rittern um die NÖ-Kicker, machen sich gegenseitig Konkurrenz. Und werden die Kader der „kleinen“ Klubs noch rigoroser abgrasen als schon bisher. Die Weide – sprich die Anzahl von Talenten – bleibt begrenzt. Dass die regionalen Vereine am Ende der Nahrungskette leer ausgehen werden, darf nicht verwundern.