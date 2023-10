NÖ-Herz als Erfolgsfaktor

Ein Stein ist den heimischen Fußballfans am Montagabend vom Herzen gefallen. Österreich fährt zur EM – und das „Herz“ des größten Bundeslandes darf sich ein Stückchen von der Erfolgsscheibe abschneiden. Schließlich wurde mit Christoph Baumgartner und Florian Grillitsch zwei Fixgrößen der Rangnick-Elf in der Akademie St. Pölten ausgebildet, der Nachbarbezirk Lilienfeld brachte mit Philipp Lienhart einen enorm konstanten Abwehrrecken hervor. Und: Sie alle spielen mittlerweile in Deutschland, dürfen sich jetzt auf ein ganz besonderes EM-Turnier in ihrer zweiten (Fußball-)Heimat freuen.

Für alle jene, die gerade in den regionalen Auswahlen dem Ball nachjagen, sind „Baumi“ & Co echte Vorbilder. Weil sie zeigen, dass eine große Karriere auch klappen kann, ohne schon mit zehn zu einem Topklub zu wechseln.

Auch St. Pölten kann ein Sprungbrett sein – in den Profifußball oder gar zur Europameisterschaft. Die nächste Generation steht schon in den Startlöchern.