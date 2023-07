Qualitätsfrage

Während etwa NÖ-Rivale St. Pölten mit den Krachertransfers (Stendera, Ritzmaier, Tadic) nur so um sich wirft, herrscht in der Südstadt Ruhe. Die Ruhe vor dem Sturm? Vielleicht. Stressen lässt sich die Admira jedenfalls nicht. Auch nicht von den Abgängen der Leistungsträger. Wirklich überraschend kamen die Abschiede von Außenverteidiger Lukacevic und Topscorer Gattermayer ja auch nicht. Die Transfers haben sich angekündigt.

Kein Grund also, um in Panik zu verfallen und Schnellschüsse zu tätigen. Die Admira hat bis Ende August Zeit, die richtigen Leute zu finden. Aber: Neuzugänge braucht es, will die Admira nicht wieder ins Strudeln kommen.

Das gebetsmühlenartige Wiederholen, dass der aktuelle Kader auch Qualität hat, ist zwar teilweise richtig. Aber: Die letzte Saison hat gezeigt, dass diese Qualität jedes Team in der 2. Liga besitzt. Nur darauf zu vertrauen, dass Akteure zur Form vergangener Tage finden, sprich besser performen als letzte Saison, wäre riskant. Es braucht die richtigen Transfers. Sonst wird es eine schwierige Saison.