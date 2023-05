Jetzt ist es tatsächlich passiert: Die Admira hat in der letzten Runde ein Abstiegs-Endspiel gegen Vorwärts Steyr. Verlieren die Südstädter, dann sind sie – drei Absteiger vorausgesetzt – weg.

Geplant war nach dem Bundesliga-Abstieg im Sommer freilich anderes, nämlich der sofortige Wiederaufstieg.

Klar hat der sportliche Niedergang in dieser Saison auch mit einer unglücklichen Verletzungshäufung wichtiger Spieler zu tun. Die Analyse auf solche Elementarereignisse zu stützen, wäre aber fahrlässig.

Was auffällt? Im 25-Mann-Profikader der Admira wurden „nur“ zehn in der hauseigenen Akademie ausgebildet, Routiniers wie Thomas Ebner oder Willi Vorsager inklusive. Das mag für viele Vereine in Österreich eine ordentliche Quote sein, für den jahrelangen Vorzeigeverein in Sachen Spielerentwicklung nicht.

Die Admira opferte ihre eigene DNA auf dem Marktplatz des schnellen Erfolgs. Wie teuer dieser Fehler wird, entscheidet sich am Sonntag gegen Steyr. Quo vadis, Admira?