Rechnung präsentiert

Neun Runden sind in der Admiral 2. Liga gespielt und der SKU Amstetten liegt mit einem Zähler am Tabellenende. Zum rettenden Ufer auf Dornbirn fehlen bereits neun Punkte.

Der Ist-Zustand sieht trist aus. Was ist über den Sommer passiert, dass der Fünfte aus dem Vorjahr nun dermaßen in den Tabellenkeller abrutscht? Im Prinzip verließen tragende Stützen den Verein. Der SKU und Ex-Trainer Jochen Fallmann bastelten an einer neuen Mannschaft. Die Schwierigkeit: Im Budget musste eingespart werden und auch die Planungen verliefen laut dem Ex-Trainer nicht immer ganz nach Wunsch. Bis zum Ende des Transferfensters präsentierte der SKU fast wöchentlich ein bis zwei neue Spieler. Problem dabei: Die Meisterschaft war bereits voll im Gange und die neu zusammengestellte Mannschaft hatte noch nicht die Zeit, sich einzuspielen. Die Rechnung für die stückchenhafte Transferpolitik bekommen die Mostviertler nun präsentiert. Ein Punkt und die Rote Laterne.