Richtiges Einlenken

Es war mehr als nur verwunderlich, als die Admira mit der Kooperation mit Traiskirchen das Aus der Juniors bekanntgab. Weil schon damals klar war, dass in der Südstadt ein Vakuum entstehen würde. Es war ein Mitgrund, dass der damalige Akademieleiter Walter Knaller das Handtuch warf, weil er in den Prozess nicht eingebunden war, letztendlich vor vollendete Tatsachen gestellt wurde.

Den Fehler will die Admira ein Jahr später wiedergutmachen. Das ist definitiv der richtige Schritt. Die Admira ist ein Ausbildungsverein, rühmt sich mit der eigenen Akademie. So fehlte eine Mannschaft, wo Spieler, die zu gut oder zu alt für die Akademie sind, spielen können. Denn Akteure konnten durch die Kooperationsspieler-Regelung nicht einfach so nach Traiskirchen verfrachtet werden, der Schritt in die 2. Liga ist dann vom Jugendfußball doch ein großer.

Es spießt sich nur mehr an der Einteilung. Der Weg von der 1. Klasse nach oben wäre ein weiter.