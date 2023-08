Ein Team zu formen ist immer „Work in Progress“. Also ein Prozess, der niemals abgeschlossen ist. Der SKN jedenfalls ist auf diesem Weg noch nicht so weit, wie man gehofft hat. Die Heimniederlage gegen Liefering war ein Schuss vor den Bug – der hoffentlich zur rechten Zeit „eingeschlagen“ hat.

Auch und gerade die Routiniers hatten in der ersten Hälfte dem Pressing der Salzburger nichts entgegen zu setzen. Von selbst läuft's auch mit dem hochkarätigsten Kader der Liga nicht. Der zudem Zündstoff in sich birgt, wenn es nicht gelingt, bis Transferschluss Ende August noch „Ballast“ abzuwerfen. Momentan ist das Aufgebot (zu) groß. Mit Konkurrenz und ihrer Konsequenz (sprich: Tribünenplatz) müssen Profis natürlich leben. Wenn's aber dann sportlich nicht läuft, werden die Unzufriedenen laut werden. Theater im eigenen Ensemble, das der SKN nicht brauchen kann. Dagegen hilft nur eins: Erfolg. Der ist heuer kein Bonus wie im Vorjahr, sondern quasi eingepreist.