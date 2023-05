SKN ohne Handbremse

Fast schon frei schien die Bahn Richtung Titel. Doch drei sieglose Runden suggerieren, dass der St. Pöltner Motor auf den letzten Metern stottert. So sehr, dass auch die unfreiwilligen Boxenstopps der Linzer Konkurrenz nicht nutzen konnte. Als lachender Dritter übernimmt der GAK die Pole Position, den Wölfen droht eine Ehrenrunde in der Zweitklassigkeit.

Die Spekulationen, der SKN habe absichtlich die Handbremse angezogen, um nicht vorzeitig – und mit einer momentan wohl überforderten Truppe — in die Bundesliga aufzusteigen, muss man jedoch ins Reich der Fabel verweisen. Finanziell ist die eine Zweitligasaison weit schwieriger zu finanzieren als eine Spielzeit in der Bundesliga. Mit Wolfsburg im Rücken würde eine Liga höher die Geldquelle auch nochmal kräftiger sprudeln. Also warum sollte der SKN sich selbst ausbremsen! Mag sein, dass die Truppe heuer nicht stark genug ist, um aufzusteigen. Dass sie nicht in die Bundesliga will, ist aber offenkundiger Unfug.