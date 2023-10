Sportlich der Wahnsinn

Stripfing 4, SKN St. Pölten 1 – was sich liest wie ein Ergebnis aus einem völlig übertriebenen Fantasie-Roman, wurde am Freitag Realität. Ja mehr noch: Der Aufsteiger aus dem 300-Einwohner-Örtchen im Marchfeld führte den Gegner aus der Landeshauptstadt nicht nur in diesen 90 Minuten vor, er zog mit dem Kantersieg auch in der Tabelle vorbei und ist als Dritter aktuell das beste Team in ganz Niederösterreich. Nicht St. Pölten, nicht die Admira (die am Sonntag mit einem Sieg in Liefering allerdings vorbeiziehen könnte), nicht Horn, Amstetten oder etwa Wiener Neustadt, das eine Liga tiefer spielt – nein, Stripfing. Das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen.

16 Punkte aus zehn Spielen bleiben zwar ein durchschnittlicher Wert, und in dieser ganz engen Tabelle kann man mit ein, zwei negativen Ergebnissen auch schnell wieder ein paar Plätze abrutschen. Trotzdem muss man dem Verein an dieser Stelle Lob aussprechen. So turbulent und undurchsichtig die Phase rund um den Zulassungsantrag für die 2. Liga auch war, so wackelig der zusammengewürfelte Kader anfangs wirkte: sportlich ist man mittlerweile längst in der Bundesliga angekommen.