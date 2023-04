1.914 Zuschauer kamen zum 2. Liga-Spiel SKN St. Pölten gegen die Admira in die NV Arena. Das ist enttäuschend.

Einerseits, weil das NÖ-Duell außer in der kleinen organisierten Fan-Szene keine Derby-Stimmung verbreitet. Andererseits, weil das St. Pöltner Publikum nicht den sportlichen Erfolg – der SKN ist seit Wochen Tabellenführer – reflektiert.

Wie so oft, wird in der Erinnerung vieles verklärt. Wer nämlich meint, dass massenhaft Fans den SKN 2016 zum Aufstieg trugen, der irrt. So richtig angesprungen ist das Publikum damals erst beim vorentscheidenden Duell gegen den LASK (7.500) und beim letzten Heimspiel gegen den FAC (5.667). Ansonsten waren die Zahlen nur marginal höher als aktuell.

Zu verstehen ist die St. Pöltner Stubenhocker-Mentalität nicht. Der SKN spielt mit einem sehr jungen Team attraktiven und erfolgreichen Fußball. Besser wird‘s nicht.