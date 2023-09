Stabilität als Schlüssel

Last-Minute-Pleite gegen die Vienna, die schwere Verletzung von Marcel Ritzmaier und zudem machte Titelkonkurrent GAK seine Hausaufgaben – das Wochenende lief für den SKN St. Pölten ganz schlecht.

Und trotzdem bleiben die Wölfe glasklarer Favorit auf den Titel. Genau für solche Rückschläge wurde im Sommer der Kader titelfit gemacht. Alleine auf der Ritzmaier-Position hat das Trainerduo Helm/Pogatetz mit Barlov, Monzialo, Schütz, Scharner und Nitta fünf ernsthafte Alternativen. Und das, obwohl mit Stendera und Nutz noch zwei Zentrumsspieler verletzt fehlen.

St. Pölten hat sich nach sieben Runden vorne positioniert, ohne dabei auch nur in einer Partie so richtig zu glänzen. Dem Offensivspiel fehlte es bislang an Tempo und Leichtigkeit. Dafür funktioniert die Defensive rund um Abwehrchef Stefan Thesker umso besser. So wird der SKN auf Sicht die mit Abstand wenigsten Gegentreffer schlucken. Das wird der Schlüssel zur Tür zum Oberhaus.