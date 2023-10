Südstädter Triumvirat

Er darf also bleiben. Marcel Ketelaer, dessen Vertrag im September ausgelaufen wäre, bleibt weiter in der Südstadt. Das verwundert auf den ersten Blick. Weil es mit Peter Stöger ja einen Sportdirektor gibt. Und mit Sportvorstand Philip Thonhauser sogar noch einen Dritten im Bunde, der sich um die sportlichen Angelegenheiten kümmert.

Ganz offen konfrontierte die NÖN Stöger und Ketelaer mit der Frage, ob es wirklich so viel Manpower bei der Admira braucht. Logisch, dass beide mit Ja geantwortet haben. Weil es viel zu tun gebe, die Umstrukturierungen bei der Admira viel Zeitaufwand braucht.

Am Ende des Tages ist es eine finanzielle Frage, ob sich der Verein so eine Konstellation leisten will. Und das will die Admira anscheinend. Ungewöhnlich, aber legitim. Ob das Duo erfolgreich sein kann, wird sich spätestens in der neuen Saison zeigen. Da plant die Admira dann im Titelkampf mitzumischen. Eine Bewährungsprobe für Stöger/Ketelaer.