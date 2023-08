Die Admira zauberte in der ersten Runde gegen Stripfing nicht, aber sie kämpfte und rackerte. Jene Tugenden, die die Südstädter in der letzten Saison zu oft vermissen ließen, brachten beim Liga-Auftakt in der Nachspielzeit Erfolg.

Lukas Malicsek köpfelte die Admira zum ersten Auftaktsieg seit 2016. Dass der 24-Jährige in den letzten drei Pflichtspielen wichtige Tore erzielte, wirkt wie ein Symbol des Aufbruchs. Malicsek war in den erfolglosen letzten beiden Jahren ein Leistungsträger. Dass er jetzt mit seinen Toren vielleicht den großen Umschwung einleitet, wäre absolut verdient.

https://www.noen.at/meinfussball/2-liga/2-liga-braucht-s-ein-tor-trifft-malicsek-378646756

Noch liegt ein weiter Weg vor der Admira. Der Saisonstart hätte ganz anders aussehen können — ein Aus im ÖFB-Cup, eine Niederlage gegen Stripfing, wer die Spiele sah, weiß dass auch das möglich gewesen wäre. Dann wäre schon wieder vieles hinterfragt worden. Die Realität ist eine andere, weil die Admira in den letzten Wochen an den richtigen Schrauben und dem Momentum drehte – der erste Schritt am weiten Weg.