Typisch, aber vermeidbar

Alle Augen in Liga zwei richten sich auf den SKN. Die Wölfe werden hoch gehandelt im Titelrennen. Ein Status, den sich die St. Pöltner erarbeitet haben – durch die gute Vorsaison, durch die starken Transfers der letzten Wochen. Der SKN geht mit der wohl attraktivsten Truppe der letzten Jahre ins (Titel-)Rennen. Euphorie im Umfeld? Leider nicht. Typisch St. Pölten.

Leider ebenso typisch: Der Klub ist an der Malaise nicht ganz unschuldig, hat man doch mit dem Test gegen Ujpest hinter verschlossenen Toren eine vermeidbare Baustelle aufgemacht. Der einzige Test in der Landeshauptstadt selbst fand „aus organisatorischen Gründen“ ohne Fans statt. Der Shitstorm in den sozialen Netzwerken war absehbar. Eine Tribüne ohne Gastro zu öffnen und guten Willen zu zeigen? Wäre weniger schmerzhaft gewesen als die Negativpublicity durch verärgerte Anhänger.

Nun müssen die Kicker eben (noch mehr) sportliche Überzeugungsarbeit am Platz leisten.