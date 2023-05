Amstetten kehrte zurück auf Siegerstraße

Lafnitz - Amstetten 2:3. Eine anderes Gesicht erwartete sich SKU-Trainer Jochen Fallmann von seiner Mannschaft nach der bitteren 0:4-Schlappe gegen die Vienna. Und seine Mannschaft lieferte von der ersten Minute in der Steiermark. Kapitän Lukas Deinhofer hatte die Führung auf dem Kopf, doch beförderte völlig freistehend den Ball in die Arme von Keeper Andreas Zingl. Weiterhin blieben die Gäste aus Standards gefährlich. Nach einem Eckball war es Stefan Feiertag, dessen Kopfball nur knapp nicht den Weg ins Tor fand.

Lafnitz geht in Führung

Die erste Großchance der Gäste ermöglichte ein katastrophaler Fehlpass durch Lukas Deinhofer. Luka Duvnjak enteilte danach der Amstettner Defensive, doch Torhüter Dennis Verwüster vereitelte den Gegentreffer. Nach einer halben Stunde durften aber dennoch die Steirer jubeln. Stefan Gölles kommt vor Dennis Verwüster zum Kopfball und beförderte das Spielgerät in die Maschen. Die Mostviertler zeigten aber Moral und kamen nur acht Minuten später zum Ausgleich. Maßflanke von Marco Stark und Goalgetter Stefan Feiertag war mit dem Kopf zur Stelle. Im Gegenzug fast die abermalige Führung der Heimischen. Doch Jurica Poldrugac donnerte das Spielgerät an die Querlatte.

Stangentreffer von Feiertag

Die ersten Minuten nach dem Seitenwechsel hatten es in sich. Lafnitz drängte zunächst auf das 2:1, doch Stefan Feiertag hatte auf der Gegenseite Pech. Aus kurzer Distanz traf er nach einem Luftzweikampf nur die Stange. In der 50. Minute kippte die Partie aber endgültig. Lukas Deinhofer mit dem Querpass innerhalb des Strafraums und Dominik Starkl vollendete zum 2:1. Und der Amstettner-Express legte nach. Freistoß von der Seite von Thomas Mayer, die Lafnitzer Defensive klärte den Ball zum Elfmeterpunkt und Marco Stark traf per Volleyschuss zum 3:1.

Heimischen schöfpen neuen Mut

Die Steierer gaben sich trotz des Zwei-Tore-Rückstands nicht geschlagen. Der eingewechselte Lukas Knollmüller tankte sich in der 64. Minute durch und traf mit einem Kracher in die lange Ecke zum 2:3-Anschlusstreffer. Kurz darauf reklmaierten die Lafnitzer Elfmeter, doch Referee Florian Jandl negierte die Forderungen der aufgebrachten Heimischen. In den Folgeminuten verflachte die Partie. Ein Feiertag-Kopfball in der 78. Minute fiel zu schwach aus. Sonst hielt die Defensive der Mostviertler über lange Zeit dicht. In der 82. Minute brach jedoch Jurica Poldrugac durch und scheiterte aber an Verwüster. Die Lafnitzer drückten weiter auf den Ausgleich. So etzte Sebastian Feyrer einen Schuss klar über das Tor. Schlussendlich blieb es beim knappen 3:2-Erfolg, da auch Dennis Verwüster bei einem Kopball nochmals sicher zupackte.

Statistik:

SV LAFNITZ - SKU ERTL GLAS AMSTETTEN 2:3 (1:1).

Torfolge: 1:0 (30.) Gölles, 1:1 (38.) Feiertag, 1:2 (50.) Starkl, 1:3 (52.) Stark, 2:3 (64.) Knollmüller.

Lafnitz: Zingl; Gölles (68. Schriebl), Feyrer, Umjenovic, Trummer; Scheucher (85. Sittsam), Prohart; Gremsl (68. Lederer), Halper (73. Neubauer), Poldrugac; Duvnjak (46. Knollmüller).

Amstetten: Verwüster; Deinhofer, Offenthaler, Dirnberger, Kurt; Leimhofer (91. Goldnagl), Ammerer, Stark, Mayer (74. Tschernegg); Starkl (74. Weixelbraun), Feiertag.

Lafnitz, 200 Zuschauer, SR Florian Jandl