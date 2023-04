St. Pöltner nehmen doch noch Punkt mit

Werbung

Lafnitz - St. Pölten 2:2. Die „Torsperre“ der Wölfe in fremden Revieren ging zu Ende - aber immerhin gelang's einen Zähler in der Steiermark zu retten. Das Remis schmerzte einen Tick weniger, weil Titelkonkurrent Blau-Weiß Linz gegen die Young Violets stolperte (1:2) und die Wölfe jetzt einen Zähler vor den Oberösterreichern liegen. Dafür hat der GAK (3:2 im Grazer Derby gegen Sturm) den Anschluss ans Top-Duo geschafft. Ein Dreikampf um den Aufstieg zeichnet sich ab.

Die früh störenden Lafnitzer erwiesen sich jedenfalls als der erwartet unangenehme Gegner, zumal der SKN mit Abwehrchef Christian Ramsebner und „Sechser“ Karim Conte (beide gesperrt) Schlüsselkräfte vorgeben mussten. Christoph Messerer rückte in die Abwehr, Youngster Benedict Scharner sollte als Scharnier zwischen Abwehr und Angriff die Partie lenken. Der wieder genesene Sebastian Bauer war als Defensivdirigent gedacht.

Lafnitzer drücken dem Spiel den Stempel auf

Das gelang in der ersten Hälfte nur bedingt. Lafnitz lief früh an, provozierte Fehler der Niederösterreicher. Und Jurica Poldgrugac war's, der nach einem Scharner-Ballverlust aus der Distanz abzog und die Querlatte rasierte (16.). Der Kroate war's auch, der die nächste gute Chance vorfand - diesmal per Kopf. Der SKN tat sich gegen die gut organisierten und bissigen Steirer nach vorne hin schwer. Bezeichnend, dass ein Verteidiger die beste Chance vorfand - nach einer gelungenen Aktion, die Christoph Messerer mit einem langen Ball einleitete.

Hartwig krönt den Aufwärtstrend

Luis Hartwig legte für den aufgerückten David Riegler ab, der die Kugel allerdings klar drüber bugsierte. In Hälfte zwei waren die Wölfe griffiger. Eine gute Montnor-Flanke auf Monzialo war schon mal ein Ausrufezeichen (51.), drei Minuten später klingelte es. Kevin Monzialo mit einem genialen Ball in die Tiefe, Montnor machte über rechts Meter und brachte den Stangler an den Fünfer. In der Mitte war die Lafnitz-Abwehr samt Keeper indisponiert, Luis Hartwig gelang am langen Pfosten stehend sein zehnter Saisontreffer - 0:1.

Doppel-Schock für die Wölfe

Das St. Pöltner Geduldsspiel schien sich bezahlt zu machen. Es blieb beim Konjunktiv, weil sich der SKN an diesem Tag zu leicht ausspielen ließen. Daniel Gremsl eroberte gegen Julian Keiblinger den Ball, dann reichte ein schneller Doppelpass, um die SKN-Abwehr auszuhebeln. Poldrugac löste sich und schoss flach zum 1:1. Das zweite Lafnitzer Streich folgte sogleich. Verantwortlich dafür: Christian Lichtenberger, der über rechts ins Zentrum zog, am Weg in den Strafraum David Riegler abschüttelte. Auch Sebastian Bauer blieb nur die Statistenrolle, Lichtenberger traf nur zwei Minuten nach dem Ausgleich zum 1:2.

Ihr Auftritt, Herr Barlov!

Trainer Stephan Helm tauschte das Personal - u.a. kam Bernd Gschweidl nach seinem Kreuzbandriss wieder zu ersten Einsatzminuten - nicht aber die Spielanlage. Musste er auch nicht, denn auf seine Joker kann er sich verlassen. Din Barlov knipste nach einem Keiblinger-Corner, plattelte die Hereingabe am langen Pfosten über die Linie - 2:2. Auch die Lafnitzer Defensive machte nicht den sichersten Eindruck.

„Ein Punkt ist besser als keiner“

Gleich darauf wurde es auf Seiten der Steirer brenzlig. Gremsl zog nach einem langen Ball auf Schlussmann Franz Stolz zu, Riegler rettete im letzten Moment. So blieb's beim 2:2. „Wir hätten gerne drei Punkte mitgenommen, einer ist aber besser als keiner“, sieht's SKN-Torschütze Din Barlov pragmatisch. „Leider sind wir in der ersten Hälfte nicht gut in die Tiefe gekommen.“

St. Pöltens Trainer Stephan Helm hebt die Reaktion nach dem 1:2 hervor: "Die Mannschaft ist positiv geblieben, hat den Druck erhöht. Wir waren am Ende die Mannschaft, die noch den einen oder anderen Abschluss hatte.“

Lafnitz-Coach Philipp Semlic: „Wir gehen in jede Partie, um zu gewinnen. Das ist nicht gelungen, aber ich möchte die Performance in den Vordergrund stellen. Kompliment an mein Team, wie es dem Tabellenführer in der ersten Hälfte das Spiel aufgezwungen hat. Gegen den vielleicht designierten Aufsteiger war das eine sehr reife Leistung.

Statistik

SV Lafnitz - SKN St. Pölten 2:2 (0:0).- Torfolge: 0:1 (54.) Hartwig, 1:1 (59.) Poldrugac, 2:1 (61.) Lichtenberger, 2:2 (77.) Barlov.

Gelb: (89.) Feyrer; (54.) Keiblinger, (94.) Silue.

Lafnitz: Zingl - Gölles, Wohlmuth, Feyrer, Umjenovic - Halper (46. Gremsl), Lichtenberger (67. Lederer), Trummer, Nutz - Prohart, Poldrugac (81. Sulzer).

St. Pölten: Stolz - Messerer, Bauer, Riegler - Keiblinger, Scharner (70. Wisak), Llanez (59. Barlov), Monzialo (79. Nitta), Carlson - Montnor (70. Silue), Hartwig (79. Gschweidl).

Lafnitz, 380.- SR Lechner