Negativspirale hält weiter an

Leoben - Amstetten 1:0. Bereits mit den Neuzugängen Julian Tomka und Daniel Owusu ging der SKU Amstetten in das Duell gegen Leoben. Die erste Möglichkeit hatten die Steirer. Den Schuss von Thomas Hirschhofer blockte die Defensive noch ab. Im Gegenzug tauchte Daniel Owusu gefährlich vor dem Leobner Gehäuse auf. Sein Schuss fiel aber zu schwach aus. In der 14. Minute hatte die Jancker-Elf die Führung vor Augen. Nach Vorarbeit von Winfred Amoah scheiterte Thomas Maier an SKU-Schlussmann Elias Scherf. Den Nachschuss setzte Enrique Wild an die Querlatte.

Amstetten bei Standard gefährlich

Doch auch der SKU Amstetten prüfte einmal Leobens-Keeper Zan Pelko. Nach einem Eckball kam Marco Stark zum Kopfball und Pelko wehrte in höchster Not ab. Danach verflachte jedoch die Partie und beide Mannschaften spielten sich keinen nennenswerten Chancen heraus. Mit mehr Schwung kamen die Amstettner aus der Halbzeitpause. So versuchte sich Burak Yilmaz aus der Distanz, scheiterte aber an Keeper Pelko. Die Mostviertler wirkten weiter präsenter am Platz.

Führung für Leoben nach Eckball

In der 58. Minute ging aber Leoben in Front. Eckball und Thomas Hirschhofer war vor dem eingewechselten Marcel Monsberger zur Stelle. Der Angreifer bugsierte den Ball unhaltbar für Scherf über die Linie. Die Amstettner kamen durch den eingewechselten Dominik Weixelbruan zur Ausgleichschance. Marcel Monsberger mit der Flanke und Weixelbraun kam völlig freistehend zum Kopfball. Er setzte diesen aber klar über das Tor. In der Schlussphase drückten die Gäste auf den Ausgleich. In der 82. Minute war es abermals Weixelbraun, der die Chance zum Ausgleich hatte. Daniel Rosenbichler mit der idealen Flanke auf den Angreifer, dessen Kopfball zu zentral auf Pelko ausfiel. Doch auch Leoben hatte durch Lema die Vorentscheidung vor Augen. SKU-Keeper Elias Scherf parierte aber gekonnt. Auf der anderen Seite kam Jan-Sebastian Koppensteiner zum Abschluss. Seine Volley-Übernahme jagte er jedoch über das Tor.

Statistik:

DSV LEOBEN - SKU ERTL GLAS AMSTETTEN 1:0 (0:0).

Torfolge: 1:0 (58.) Hirschhofer.

Leoben: Pelko; Weberbauer (58. Freisseger), Turi, Umjenovic, Wild (75. Perthel); Amoah (75. Halper), Horvat, Pichler, Maier (46. Lema); Hirschhofer, Friesenbichler (75. Eskinja).

Amstetten: Scherf; Apollonio (73. Rosenbichler), Tomka, Stark, Kurt; Offenthaler (64. Sulzner), Hahn; Starkl (73. Koppensteiner), Yilmaz, Owusu (46. Monsberger); Pellegrini (58. Weixelbraun).

Monte Schlakco Arena, Schiedsrichter Harald Lechner.