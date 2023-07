Tinte trocken: Nutz wechselt zum SKN

Nicht kleckern, sondern klotzen! Unter diesem Motto geht der SKN St. Pölten in der Sommerübertrittszeit vor. Der neue Sportdirektor Tino Wawra kündigte in der NÖN bereits vor Tagen an, dass die Verhandlungen mit Stefan Nutz bereits weit fortgeschritten seien. Jetzt ist die Tinte trocken. Der 31-jährige Spielmacher, der zuletzt für die SV Ried kickte, ist ein Wolf, unterschrieb einen Vertrag bis 2025.

Nutz-Vertrag startet im September

Nutz' Kontrakt beginnt aber erst mit September. Der Hintergrund: Der Offensivspieler riss sich im März das Kreuzband und wird erst im Laufe der Herbstmeisterschaft ins Training einsteigen. Wawra ordnet den Wechsel dennoch als eine Art Königstransfer ein: „Stefan war in dieser Transferperiode von Anfang an mein Wunschspieler. Ich bin sehr froh, dass wir ihn überzeugen konnten. Nutzi bekommt von uns alle Zeit der Welt, um wieder richtig fit zu werden. Wir sehen ihn als Winterneuzugang. Jede Woche, in der er früher am Platz stehen und uns helfen kann, ist Bonus.“

Nutz war Wawras absoluter Wunschspieler

Auch Nutz freut sich auf seine neue Aufgabe: „Die Gespräche mit den Verantwortlichen des SKN waren von Anfang an sehr professionell und überzeugend. Für mich gilt es jetzt erst mal voll fit zu werden, dann will ich der Mannschaft helfen, damit wir unser großes Ziel erreichen.“

Assist-König wechselt an die Traisen

Was der SKN-Neuzugang zu leisten imstande ist, hat er oft genug bewiesen. Der klassische „Zehner“ lief 222 Mal für Grödig, Rapid, Altach und Ried in der Bundesliga auf, erzielte dabei 27 Tore und leistete bei 56 Treffern die Vorarbeit.

Ebenfalls spannend war Nutz' Rolle in der Rieder Aufstiegssaison 2019/2020: Da führte er die Oberösterreicher mit sechs Treffern und unglaublichen 22 Vorlagen zurück in die Bundesliga.