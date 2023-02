„Manche haben de facto ein Futsal-Verbot“

Das Meister-Play-off ist abgeschlossen, die „Final Four“ stehen fest. Im April wird der neue österreichische Futsalmeister gekürt. Titelverteidiger ist Fortuna Wr. Neustadt. Die Niederösterreicher werden sich ab Sonntag im Best-of-3-Format mit Diamant Linz um den Aufstieg ins Finale duellieren.

Der Hallensport erfreut sich auch in Niederösterreich immer größerer Beliebtheit. Viele Feldfußballvereine veranstalten im Winter Nachwuchsturniere. In NÖ gibt es mit der Fortuna und den Allstars Wr. Neustadt, Dynamo Triestingtal, Oberndorf/Mostviertel sowie Bad Fischau-Brunn zurzeit fünf Klubs, die an der Meisterschaft teilnehmen. Zwei weitere, der FC Tulln und der FSV St. Pölten, waren noch letztes Jahr aktiv, konnten in der aktuellen Saison aber keine Mannschaft stellen.

Seit Jahresbeginn haben die Vereine in NÖ einen neuen Ansprechpartner beim Fußballverband: Thomas Baumgartner wurde zum NÖFV-Futsalreferenten ernannt. Er gehört dem Sportreferat an und wird künftig bei allen Sitzungen dabei sein. Der 36-Jährige wurde am Dienstag vorgestellt. Baumgartner ist zurzeit Trainer des FC Ober-Grafendorf und Obmann des FSV St. Pölten. Durch seine Tätigkeiten kennt er das ganze Spektrum zwischen Feldfußball und Hallensport. Da sich die beiden Meisterschaftssaisonen überschneiden – die Futsal-Bundesliga beginnt Mitte Oktober, die Fußball-Herbstsaison dauert bis in den November –, kommt es zwangsläufig zu Interessenskonflikten. „Manche Spieler haben de facto ein Futsal-Verbot. Ihre Vereine sehen vor allem die Verletzungsgefahr. Die ist aber nicht höher als am Feld“, behauptet Baumgartner. Futsal habe vielmehr positive Effekte: „Die Spieler halten sich im Winter fit und bilden sich technisch weiter.“ Oft fehle es einfach an Kommunikation. Das zu ändern, dazu möchte Baumgartner einen Beitrag leisten.