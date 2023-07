Breaking News: Wegleitner übernimmt Stripfing

Nach längerem Warten steht nun fest, wer die Stripfinger in der zweiten Liga coachen wird: Christian Wegleitner (44), der Ex-Co-Trainer der Young Violets Austria Wien, mit denen man ja in der kommenden Saison kooperiert. Dies verkündeten die Marchfelder in einem Facebook-Posting. Der Neo-Coach besitzt die UEFA A-Lizenz und die UEFA-Elitejunioren-A-Lizenz und war zuvor in den Akademien von Rapid Wien und der Admira als Nachwuchstrainer tätig, ehe er Harald Suchard als Co-Trainer der zweiten Austria-Mannschaft unterstützte. Der Vertrag gilt für die kommende Saison.

Der Burgenländer Christian Wegleitner sammelte im Spitzennachwuchsbereich jede Menge Erfahrung - hier als Coach der Admira U18-Akademiker (2016/17). Foto: Möhsner

„Mit Christian konnten wir einen Trainer gewinnen, der insbesondere die Arbeit mit jungen Talenten kennt. Wir bereiten uns nun akribisch auf die Saison vor und blicken voller Zuversicht auf unsere erste Spielzeit in der Admiral 2.Liga. Wir wünschen Christian viel Erfolg und alles Gute für seine neue Aufgabe“, richtete der Verein in seiner Aussendung aus.