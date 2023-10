SKN verpflichtet Tartarotti

„Ein unbelasteter, guter Fußballer tut uns in unserer Situation gut“, kündigte St. Pöltens Sportchef Jan Schlaudraff nach dem Leoben-Spiel an. Da hatte der Deutsche offenbar auch schon im Hinterkopf, dass er künftig auch als Interimscoach in der Verantwortung stehen wird.

Die Verpflichtung von Johannes Tartarotti ist möglich, da der 24-Jährige Mittelfeldspieler seit Sommer - da lief sein Vertrag in Altach aus - vereinslos ist und sich vertragslose Spieler jederzeit einem neuen Verein anschließen können. Tartarotti ist am Sonntag bei der Partie in Ried bereits einsatzberechtigt.

Das sagen Wawra und Tartarotti

Sportdirketor Tino Wawra: „Da uns mit Marcel Ritzmaier ein wichtiger Spieler die gesamte Saison fehlen wird, wollen wir hier nochmals nachrüsten. Jo ist einer jener Österreicher am Markt, der auf dieser Position richtig Sinn macht. Er hat schon in der Bundesliga bewiesen was er kann und wird uns gleich weiterhelfen. Er ist fit und ich freue mich, dass er sich für uns entschieden hat.“

Neo-St. Pölten-Spieler Johannes Tartarotti: „Es freut mich sehr, dass dieser Wechsel zustande gekommen ist. Ich bin mir sicher, dass es für beide Seiten eine sehr gute Möglichkeit ist, und ich kann es kaum erwarten, mit der Mannschaft am Platz zu stehen und alles für unsere Ziele zu geben.“