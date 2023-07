SV Horn angelt sich Mittelfeldspieler von den Young Violets

Der SV Horn startet mit einem weiteren Transfer in die neue Woche. Nachdem am Freitag der Vertrag mit Maximilian Pronichev in beidseitigem Einvernehmen aufgelöst wurde, dockt mit Florian Fischerauer von den Young Violets nun ein neuer Mittelfeldspieler bei den Waldviertlern an.

Der 1,72m große zentrale Mittelfeldspieler begann seine Laufbahn bei der Union Mauer. Danach kam der Wechsel zu Admira Wacker Mödling, wo Fischerauer von der Jugend bis zu den Profis alle Mannschaften durchlief. Neben etlichen Spielen in der Regionalliga Ost, kam er in der Saison 2017/18 auch zu zwei Einsätzen in der Bundesliga. Nach einem halben Jahr bei Traiskirchen folgte im Winter 2021 der Wechsel zu den Young Violets, wo er sich rasch zu einem Leistungsträger entwickelte. Für die zweite Mannschaft der Wiener Austria konnte der mehrfache österreichische Nachwuchsteamspieler in 60 Spielen 20 Scorerpunkte in der Admiral 2. Liga verzeichnen.

„Wir haben für unsere junge Mannschaft einen Spieler mit reichlich 2. Liga Erfahrung für uns gewinnen können. Mit seinen 24 Jahren zählt Florian bei uns schon zu den Routiniers. Er bringt mit seiner Dynamik und seiner Laufbereitschaft genau die Attribute mit, die wir in unserem Spiel sehen wollen. Florian wird in dieser Saison ein wichtiger Spieler für uns werden, und wird uns in einer zentralen Position hoffentlich sehr viele positive Momente bescheren,“ freut sich Geschäftsführer Andreas Zinkel über den Neuzugang.

Florian Fischerauer: „Ich bin sehr glücklich hier in Horn zu sein und freue mich auf einen positiven Saisonstart!“