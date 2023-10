Horn lädt das Nationalteam ein

Am 13. Oktober wird's für die österreichische Nationalmannschaft so richtig ernst. Im ausverkauften Ernst Happel-Stadion soll gegen Belgien der finale Schritt zur Europameisterschaft 2024 nach Deutschland getan werden. ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick musste sich zuletzt aber nicht nur mit Verletzungen einiger seiner Stars rumschlagen, sondern auch mit den Bedingungen auf den Trainingsplätzen beim Ernst Happel-Stadion. Im Juni seien die Plätze in einem „Top-Zustand“ gewesen, sagte der Deutsche am Montagabend bei der Pressekonferenz zur Kader-Bekanntgabe für die EM-Qualifikation in Wien. Doch „jetzt sind aus Golfplatz-ähnlichen Rasenflächen Wiesen geworden. Es hat offensichtlich niemanden interessiert, dass die A-Nationalmannschaft ein wichtiges Spiel hat.“ Er sieht momentan nur die Alternative, auf dem Rasen des Happel-Stadions zu trainieren.

Horner Rasen mehrfach ausgezeichnet

Und da kommt jetzt der SV Horn ins Spiel. Via Instagram meldete sich Geschäftsführer Andreas Zinkel zu Wort und sprach eine Einladung an das Nationalteam aus, die Vorbereitung auf das Belgien-Spiel in Horn zu absolvieren. Der österreichische Fußball dürfe sich glücklich schätzen, dass Rangnick die Nationalmannschaft betreue, so Zinkel. Mit Professionalität stoße man in Österreich aber oft an seine Grenzen, meint Horns Geschäftsführer weiter. „Herr Rangnick, kommen Sie doch mit der Mannschaft nach Horn, wir haben einen vielfach ausgezeichneten Rasen.“ In der Tat: Erst vor kurzem wurde das Horner Grün bei einer Umfrage unter den Spielern als „bester Rasen“ der österreichischen Bundesligen bewertet.