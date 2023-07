Die SKN-Familie stellte sich vor

„Gemeinsam sind wir stark“ – so das Motto der SKN-Familie. Kein Wunder also, dass man auch gemeinsam in die neue Saison startet. Die Kicker, die Fußball-Mädels, die Basketballer und – ganz neu – auch die Korbjägerinnen.

Vier Teams - ein Gedanke

Am St. Pöltner Rathausplatz waren viele Fans hautnah dabei, als die neuen SKN-Wölfe vorgestellt wurden. Und man spürte die Aufbruchstimmung, als Marcel Ritzmaier, Darko Tadic, Andreé Neumeier & Co auf der Bühne über ihre Ziele mit dem Herrenteam des SKN plauderten. Und die werden ganz klar ausgesprochen: „Am Ende ganz vorne stehen und in die Bundesliga aufsteigen!“

SKN-Herren-Trainer Stephan Helm, Sportdirektor Tino Wawra und SKN-Trainer Emanuel Pogatetz stellten die ehrgeizigen Ziele vor. Foto: Kommunikationsagentur Rlebnisreich

St. Pöltner Frauen wollen Nummer eins bleiben

Und auch die SKN Frauen redeten nicht lange um den heißen Brei herum. „Wir wollen natürlich das Double verteidigen“, so Neo-Kapitänin Jenny Klein. Torhüterin Carina Schlüter ging noch einen Schritt weiter: „Und wir wollen wieder in die Champions League Gruppenphase!“ Wohlwissend, dass es bis dahin noch ein weiter Weg ist. „Ich hoffe die Fans unterstützen uns in Runde 1 Anfang Sepember im eigenen Stadion. Wenn wir diese Hürde schaffen, dann ist alles möglich“, so Schlüter, die gemeinsam mit Klein und Julia Tabotta auch die neuen Dressen der SKN-Mädels präsentierte.

Sie sind die besten Kickerinnen im Land und wollen das auch bleiben: Die Frauenmannschaft des SKN St. Pölten. Foto: Kommunikationsagentur Rlebnisreich

SKN-Basketballherren: Semifinale im Visier

Die gibt’s bei den Basketballern zwar noch nicht, dafür aber jede Menge Infos. Stefan Worenz & Co basteln gerade am Herren-Kader, wollen ein Team, zusammenstellen, dass den nächsten Schritt machen kann. „Wir sind in den letzten drei Jahren als eines von nur drei Teams immer in die Play Offs gekommen – das Semifinale wäre schon ein Traum“, so Worenz.

Neues Frauen-Basketballteam will voll durchstarten

Der hat aber auch mit dem neuformierten Frauen-Basketball-Team viel vor: „Da wollen wir ganz vorne mitspielen!“ Eine Ansage, die Nina Krisper und Michaela Wildbacher nur unterstreichen können. „Ein tolles Projekt, eine spannende Aufgabe – für mich war schnell klar, dass ich da dabei sein will“, so Nationalspielerin Krisper, die in der letzten Saison die beste Werferin der gesamten Liga war. Und Wildbacher fügt hinzu: „Hier wird sehr professionell gearbeitet, das hat mich ganz schnell überzeugt. Jetzt wollen wir schnell ein tolles Team werden und hoffen, dass viele Fans in die Halle kommen und uns unterstützen.“

Die SKN-Spieler rund um Rio Nitta, Christoph Messerer, Din Barlov, Dirk Carlson, Thomas Alexiev, Julian Keiblinger, Yannick Scheidegger und Benedict Scharner fiebern bereits dem Saisonstart entgegen. Foto: Kommunikationsagentur Rlebnisreich

