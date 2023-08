Admira holt nach 0:2-Rückstand noch einen Punkt

Admira gegen Ried: Das ist Duell der letzten beiden Bundesliga-Absteiger. Das ist das Aufeinandertreffen zweier Traininer-Youngsters Maximilian Senft (feierte am Matchtag seinen 34. Geburtstag) und Thomas Pratl (wird am Dienstag 33 Jahre). Das ist das Match der beiden Tormänner Andreas Leitner (Ried) und Christoph Haas (Admira) gegen ihre Ex-Vereine. Und das ist Duell von Ried, das zuletzt am 15. Oktober 2022 zu Hause gewann, gegen die Admira, die in der Vorsaison lange Zeit die schwächste Auswärtsmannschaft der 2. Liga war.

One-Touch-Football bringt Ried in Front

Für die erste Überraschung sorgte Admira-Trainer Thomas Pratl, der seine Südstädter in einer 4-4-2-Raute ins Spiel schickte. Die Rieder hatten über den Flügel Vorteile. Erstmals nutzten das die Oberösterreicher nach drei Minuten. Junior Diomande zog von links in die Mitte. Rechtsverteidiger Raphael Galle fälschte den Ball unangenehm ab. Haas drehte das Leder, das trotz allem zentral auf das Tor kam, über die Latte. Danach passierte wenig Gefährliches, bis Ried doppelt zuschlug. Nach einem Wechselpass von der rechten Seite ließ der Ex-Ebreichsdorfer Philip Pomer die Kugel in die Mitte abtropfen. Diomande übernahm volley, knallte das Spielgerät an die Stange. Den Abpraller bugsierte Neuzugang Nik Marinsek, letztes Jahr Torschützenkönig in Sloweniens 2. Liga, über die Linie.

Grosse und Galle mit dem Zauberfuß

Nur Augenblicke später bekamen die Rieder einen Freistoß aus rund 22 Metern. Mark Grosse trat an und der Ex-Kapfenberger feuerte mit hoher Geschwindigkeit an die Unterkante der Latte. Haas war gegen den Pendelball wohl machtlos - 2:0. Die Admira steckte nicht auf, änderte das System. Lukas Malicsek wechselte von der linken Verteidigungsseite auf die Sechs. Willi Vorsager rückte nach hinten. Für den Anschlusstreffer zeichnete sich aber ein anderer verantwortlich. Galle kam am rechten Sechzehnereck an den Ball, ließ Diomande aussteigen und schlenzte die Kugel traumhaft zum 2:1-Pausenstand ins lange Eck.

Ried mit Vorteilen in zerfahrener Phase

Nach dem Seitenwechsel tat sich 20 Minuten lang wenig. Es entwickelte sich ein Mittelfeldgeplänkel ohne Höhepunkte. Für die erste Chance in Durchgang zwei sorgte bezeichnenderweise ein Einwurf. Die Admira bekam den Ball nicht weg. Der aufgerückte Innenverteidiger Arjan Malic durfte sich drehen und Haas tauchte ab, verhinderte so den dritten Gegentreffer. Nur drei Minuten später war es erneut ein Einwurf, der per Kopf verlängert wurde. Marc-Andre Schmerböck stand am zweiten Pfosten frei, knallte die Kugel aber in den Rieder Nachthimmel.

Und wieder war Malicsek entscheidend

In der nächsten Aktion wurde Filip Ristanic aufseiten der Admira eingewechselt. Der 19-Jährige stand fünf Sekunden später nach einem Freistoß blank, jagte den Ball aber ebenso über die Latte. Eine Viertelstunde war da in der regulären Spielzeit noch zu gehen. Das Spiel plätscherte vor sich hin, als ein Pfiff die Schlussphase aus dem Dornröschenschlaf riss. Lukas Malicsek schloss mit Anlauf von der Sechzehnergrenze eigentlich ungefährlich ab. Doch Fabian Wohlmuth kam mit reichlich Verspätung angerauscht, holte Malicsek unmotiviert von den Beinen. Schiri Emil Ristovkov zeigte auf den Punkt. Reinhard Young trat an, verlud Leitner und es stand 2:2. Ried agierte in den letzten Minuten sehr nervös. Die Admira schaffte es aber kein Kapital mehr daraus zu schlagen, musste unterm Strich mit dem X zufrieden sein, weil Ried in der Nachspielzeit noch drei Halbchancen vorfand.

Stimmen zum Spiel

Admira-Torschütze Raphael Galle: „Wir sind schwer ins Spiel gekommen haben aber trotz des 0:2-Rückstands Ruhe bewahrt. Wir haben uns den Moment gegeben, um ins March zurückzufinden und haben dann unsere Chnacen genutzt. Das war der Schlüssel dafür, dass wir heute einen Punkt mitgenommen haben. Ich habe sicher noch nicht viele so schöne Tore geschossen, aber darum geht es heute nicht. Das schöne Tore wurde mit einem Punkt belohnt. Es wa eine unglaubliche Mannschaftsleistung. Ried ist ein unglaublicher Hexenkessel. Aber das sind auch die Spiele, für die man Profi wird. Lob an die Mannschaft, dass sie ruhig geblieben ist. Den Punkt nehmen wir mit. Jetzt müssen wir einige Dinge verbessern und emotional nächste Woche wieder an heute anknüpfen.“

Ried-Trainer Maximlian Senft: „Ich glaube, was wir uns vorwerfen müssen, ist dass wir den Sack nicht zugemacht haben. Wir haben die Chancen nicht genutzt, nichtsdestotrotz war es ein Vorgeschmack darauf, welche Wucht wir als Mannschaft entwickeln können. Die jungen Akademie-Spieler werfen sich in die Zweikämpfe, geben alles für den Verein. Das 2:1 fällt in die Rubrik Tausendguldenschuss. Durch Tore bekommen Spiele immer eine andere Dynamik. Trotzdem hatten wir in der zweiten Hälfte Chancen die Partie zu entscheiden. Bei der Chance von Malic hat Haasi super gehalten. Mit dem Resultat sind wir nicht zufrieden, aber wir sind im Umbruch, haben gewusst, dass es ein steiniger, holpriger Weg wird. Aber die Haltung der Mannschaft war hervorragend. Jetzt wollen wir nächste Woche gegen Stripfing drei Punkte.“

Admira-Trainer Thomas Pratl: „Ein bisschen müde bin ich jetzt schon. Die Stimme ist auch lädiert, aber ich bin überglücklich, dass das 2:2 noch gelungen ist. Großes Kompliment an die Mannschaft. Was Kampfgeist und Moral angeht, war das hervorragend. Spielerisch ist noch Luft nach oben.“

Statistik zum Spiel

SV RIED - ADMIRA 2:1 (2:1).

Tore: 1:0 (24.) Marinsek, 2:0 (32.) Grosse, 2:1 (35.) Galle, 2:2 (85., Elfmeter) Young.

Ried: Leitner; Wiesinger (78., Bumberger), Havenaar, Malic; Wohlmuth, Stosic, Mayer (59., Ungar), Pomer; Grosse (67., Lutovac), Marinsek, Diomande (59., Schmerböck).

Admira: Haas; Galle, Zwierschitz, Puchegger, Malicsek; Vorsager; Rasner (86., Stevanovic), Davies (73., Ristanic); Gashi (62., Puczka); Young, Tranziska (HZ., Schmidt).

Innviertel-Arena, SR.: Ristovkov.