Barlov-Traumtor bringt SKN-Punkt in Ried

Ried – St. Pölten 1:1. Mitte September war Ried Dreizehnter und St. Pölten Erster. Seither wurden fünf Runden gespielt, von denen der SKN keines gewann und die Innviertler keines verloren. Dieser Negativlauf kostete dem SKN-Trainerteam vor knapp einer Woche den Job. Sportchef Jan Schlaudraff übernahm interimistisch und erfand bei seiner Premiere das Rad weder was die Aufstellung, noch was die Grundausrichtung betrifft das Rad neu.

Neuzugang Johannes Tartarotti rückte in die Startelf, Dirk Carlson beackerte anstatt des bisherigen Dauerbrenners Gerhard Dombaxi die linke Flanke – das waren die gravierendsten Einschnitte im Gegensatz zur Ära Helm/Pogatetz.

Auf dem Spielfeld wirkte sich das nach einer langen Abtastphase dann doch positiv für die Niederösterrreicher aus. St. Pölten spielte spürbar schnörkelloser nach vorne als zuletzt. In der 28. Minute kam Kapitän Christian Ramsebner nach einer Tartarotti-Freistoßflanke zum ersten halbwegs brauchbaren Abschluss, sein Kopfball fiel aber zu schwach aus.

Monzialo und Tartarotti scheitern an Leitner

Diese Halbchance läutete aber eine starke SKN-Phase ein. Zwei Minuten später startete Carlson nach einem Rieder Fehlpass durch, hatte auch das Auge für den mitgelaufenen Kevin Monzialo, dessen Schuss aus guter Position aber zu zentral ausfiel. Auch in der 37. Minute blieb Ried-Keeper Andreas Leitner Sieger. Bei der dritten SKN-Chance vor der Pause fand Monziala Tartarotti, der aus kurzer Distanz am Ex-Admiraner scheiterte.

Kalte Dusche kurz vor der Pause

Die Schlussphase gehörte aber den Innviertlern. In der 40. Minute profitierten die Rieder beinahe vom fast schon obligaten Aussetzer von SKN-Keeper Franz Stolz. Einen schlechten Abwurf nutzte Fabian Wohlmuth beinahe zur Führung. Der SKN geriet danach unter Druck. Bei einem Fernschuss von Mark Grosse war Stolz noch auf dem Posten. Nach einem Traumpass von Nemanja Celic auf Wohlmuth, spitzelte der bis dahin auffälligste Rieder den Ball zur Führung an Stolz vorbei.

Schlechter war St. Pölten vor der Pause keinesfalls. Die Verunsicherung, die sich über die vergangenen Wochen aufgebaut hat, steckte den Wölfen aber noch merklich im Pelz. Vor allem offensiv fehlte die letzte Überzeugung.

Monzialo und Nitta scheitern wieder an Leitner

Die war dann in der 53. Minute voll da. Kevin Monzialo überlief nach einem abgewehrten Eckball in Eigenregie die komplette Rieder Abwehr davon, schloss danach auch brauchbar ab, scheiterte aber wieder an Leitner, an dem die St. Pöltner mehr und mehr zu verzweifeln drohten. Zwei Minuten später? Richtig! Wieder war beim Rieder Keeper Endstation, nachdem Keiblinger flankte und Carlson vom Fünfer köpfelte. Zumindest der Ausgleich wäre zu diesem Zeitpunkt längst verdient gewesen.

St. Pölten hatte in der Folge aber auch Glück, dass die Partie nicht endgültig zu Gunsten der Rieder kippte. Der bereits mit Gelb belastete David Riegler beging in der 67. Minute ein Foul, das durchaus gelbwürdig war, wurde von Schiedsrichter Barmaksiz aber verschont. Und gänzlich ungefährlich waren die Rieder offensiv auch nicht. Belmin Beganovic hatte in der 68. Minute das 2:0 am Fuß, schoss aber in die Wolken.

Anders als in den Wochen zuvor, warf der SKN in der Schlussphase aber noch einmal alles in die Waagschale, drängte in den finalen Minuten auf den Ausgleich. In der 84. Minute schickte Christoph Messerer Rio Nitta ideal auf die Reise. Der Japaner brachte das Leder aber wieder nicht an Leitner vorbei.

Barlov hämmert den Ball in Kreuzeck

Tief in der Nachspielzeit war es aber doch so weit. Daniel Schütz brachte eine Flanke Richtung zweite Stange. Dort konnten die Rieder nicht klären. Din Barlov kam an den Ball, legte ihn sich nach innen und hämmerte die Kugel ins Kreuzeck. Hochverdient. Und der SKN drängte in den verbleibenden zwei Minuten gar noch auf den Siegestreffer, der fiel aber nicht mehr.

Stimmen zum Spiel

SKN-Trainer Jan Schlaudraff: „Der Ausgleich war mehr als verdient. Wir sind super ins Spiel gestartet, haben in den ersten 35 Minuten gar nichts zugelassen und hatten selbst zwei Topchancen. Wir sind dann in Rückstand geraten, aber nicht auseinander gebrochen. Wir haben immer daran geglaubt, dass wir noch den Ausgleich machen. Das war in Summe eine sehr gute Leistung von uns.“

Ried-Trainer Maximilian Senft: „Das war ein offener Schlagabtausch, fast ein Offensiv-Spektakel. Wir haben heute einen starken Andreas Leitner im Tor gebraucht. Eine Wahrheit des Spiels ist aber auch, dass Riegler zweite Halbzeit mit Gelb-Rot vom Platz fliegen muss. Und wir hätten im Finish unsere vielen Konterchancen besser zu Ende spielen müssen. Da muss ich meiner Mannschaft vorwerfen. Normalerweise müssen wir als 2:0-Sieger unter gehen.“

SKN-Spieler Din Barlov: „Mir ist ein riesiger Stein vom Herzen gefallen, als der Ball im Tor einschlug. Wir hätten uns aber heute sogar den Sieg verdient gehabt. In den letzten Wochen war es schwierig für uns. Wir schauen jetzt nicht auf die Tabelle, sondern von Spiel zu Spiel.“

Statistik

SV RIED – SKN ST. PÖLTEN 1:1 (1:0).

Torfolge: 1:0 (45.) Wohlmuth, 1:1 (93.) Barlov.

Gelbe Karten: Mayer (75., Foul), Wohlmuth (67., Kritik), Steurer (81., Unsportlichkeit); Neumayer (40., Foul), Riegler (41., Kritik), Stolz (43., Kritik), Tartarotti (65., Foul), Monzialo (81. Unsportlichkeit), Dombaxi (84., Kritik).

Ried: Leitner; Malic, Havenaar, Steurer; Wohlmuth (76. Schendl), Seufert (61. Mayer), Celic (82. Ungar), Bumberger (82. Rossdorfer); Stefanovic, Grosse, Eza (61. Diomande).

St. Pölten: Stolz; Riegler, Ramsebner (68. Messerer), Thesker; Keiblinger, Neumayer (80. Nitta), Stendera (68. Barlov), Carlson; Monzialo (87. Schütz), Tartarotti (68. Dombaxi); Tadic.

Innviertel-Arena Ried, SR Barmaksiz.