Gebauer: „Wir ziehen das jetzt bis zum Ende durch“

Der SKN St. Pölten setzte bei den Juniors in der letzten Landesliga-Runde drei Nicht-Verbandsspieler (mindestens fünf Jahre beim Verband gemeldet) ein und damit einen zu viel. Wissentlich – der SKN wollte einen Präzedenzfall schaffen, um die Regelung rechtlich zu prüfen.

Der NÖ Fußballverband verteidigt sein Statut, strafbeglaubigte die Partie nicht nur mit 3:0 für Mannersdorf, sondern sprach auch für vier SKN-Offizielle eine Funktionärssperre von vier Monaten aus: Juniors-Trainer Philipp Steiner, Co-Trainer Ronald Kraaibeek, Teammanager Mario Batoha und Geschäftsführer Matthias Gebauer. Kraaibeek ist mittlerweile nicht mehr beim Verein. Was das verbleibende Trio bis 23. Oktober darf und was nicht, das ist nicht ganz klar. „Da wollen wir jetzt noch das schriftliche Urteil des Protestkomitees abwarten“, erklärt Gebauer. Der stellt ohnehin klar: „Ich rede mit Ihnen als Geschäftsführer der GesmbH und nicht als Funktionär. Ich bin nämlich gar kein Funktionär beim SKN.“

SKN ortet Einschüchterungstaktik

Der SKN empfindet die Strafe des NÖFV als drakonisch. „Man will uns und etwaige Nachahmer einschüchtern“, glaubt Gebauer. NÖFV-Präsident Hans Gartner hält dagegen: „Diese Entscheidungen treffen die jeweils zuständigen Gremien. Und diese fällen – im Rahmen und auf Basis der aktuellen Bestimmungen – ihre Urteile statutenkonform.“

So mühsam sich die Arbeit für die SKN-Offiziellen momentan gestaltet, will man die Sache jetzt durchziehen und den Instanzenweg beschreiten: „Wir haben ja damit gerechnet, dass wir in den Verbandsinstanzen damit abblitzen.“ Jetzt geht es zum Rechtsmittelsenat des ÖFB, danach wären ordentliche Gerichte am Zug. „Wir ziehen das jetzt bis zum Ende durch“, geht Gebauer davon aus, dass die Verbandsspielerregelung gegen EU-Recht verstößt.

Vermisst auf Seiten des SKN St. Pölten ein konstruktives Miteinander: NÖFV-Präsident Johann Gartner. Foto: APA, EXPA/REINHARD EISENBAUER

Gebauer hält sich auch offen, sich bei positivem Ausgang des Verfahrens später an ÖFB bzw. NÖFV zu regressieren. „Ich denke nicht, dass derartige indirekte Drohungen der richtige Weg für ein konstruktives Miteinander sind“, hebt wiederum Gartner den Zeigefinger. Gebauer versucht die Emotionen zu drosseln: „Ich habe null Interesse daran, gegen den NÖFV Krieg zu führen. Ich will diese Sache nur von einem unabhängigen Gericht prüfen lassen.“