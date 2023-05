St. Pölten im Spitzenspiel chancenlos

SKN St. Pölten - Blau-Weiß Linz 0:2. Spiel des Jahres! Duell um die Meisterschaft! Die Ausgangslage vor der Partie war klar und deutlich. Bereit für diese Aufgabe schien in der ersten Halbzeit nur eine Mannschaft zu sein – Blau-Weiss Linz. Die Oberösterreicher dominierten mit ihrer aggressiven Spielweise von Beginn an.

Linzer Lattentreffer nach wenigen Sekunden

Und sie hätten schon nach wenigen Sekunden in Führung gehen können. Manuel Seidl setzte einen Freistoß ans Lattenkreuz und eröffnete damit einen wahren Sturmlauf seiner Elf. Mayulu, Koch und Maranda fanden in den ersten 20 Minuten Top-Chancen auf die Führung vor, trafen aber das Tor nicht.

Koch trifft ins Kreuzeck

Als SKN-Keeper Franz Stolz die Gäste in der 24. Minute zweimal in Folge praktisch zum Toreschießen einlud, lag die Linzer Führung mehr als in der Luft. Mayulu und Ronivaldo ließen aber noch Gnade mit den St. Pöltnern walten. Tobias Koch in der 31. Minute nicht. Der Linzer Mittelfeldspieler versenkte einen zu kurz geklärten Ball von der Strafraumgrenze im kurzen Kreuzeck. Schön war sie, die blau-weiße Führung, hochverdient ohnehin.

Und St. Pölten? Die hatten defensiv alle Hände, Köpfe und Füße voll zu tun, kamen ganz selten in die gegnerische Hälfte. Wenn, dann war der Plan durchaus erkennbar. Über die schnellen Spitzen Yacouba Silue und Jaden Montnor sollte es schnurstracks Richtung Linzer Tor gehen. Ein zu zaghafter Vorstoß von Montnor nach gutem Silue-Pass und ein Fernschuss von Kevin Monzialo, der sein Ziel verfehlte, waren lange die magere Ausbeute der SKN-Offensivbemühungen.

Stolz rettet bei Ronivaldo-Kopfball

Weil die Gäste nach der Führung ein wenig den Fuß vom Gas nahmen, kam St. Pölten in der Schlussphase der ersten Halbzeit ein wenig besser ins Spiel. Ein knapper Fehlschuss von Monzialo hätte den Spielverlauf beinahe auf den Kopf gestellt (43. Minute). Die weitaus besseren Chancen hatten aber weiterhin die Linzer. Bei einem Kopfball von Ronivaldo musste sich Stolz strecken, um das 0:2 zu verhindern (44.).

St. Pöltner Halbchancen nach der Pause

Die Wölfe kamen etwas gefestigter aus der Pause, hatten mehr Zugriff auf das Spiel. Ein geblockter Barlov-Schuss (58.) und ein Kopfball von Montnor, der sein Ziel verfehlte (59.) ließen die Wölfe am Ausgleich schnüffeln. So richtig zwingend wurde der SKN aber nicht.

Ronivaldo macht den Deckel drauf

Die zwei SKN-Chancen waren aber ein kleiner Weckruf für die Linzer, die nach einer Stunde das Tempo wieder spürbar anzogen. St. Pölten hatte der Körperlichkeit der Gäste wenig entgegenzusetzen. Eine Schlussoffensive? Gab’s nicht so wirklich. Im Gegenteil: Ronivaldo nutzte einen Bauer-Fehler im Spielaufbau und hob den Ball aus knapp 40 Metern über Stolz hinweg zum 2:0 ins Tor.

Die Linzer siegten hochverdient, überholten die St. Pöltner in der Tabelle und haben jetzt im Titelkampf alle Trümpfe in der Hand.

Statistik

SKN ST. PÖLTEN – BLAU-WEISS LINZ 0:2 (0:1).

Torfolge: 0:1 (31.) Koch, 0:2 (92.) Ronivaldo.

Gelbe Karten: Ramsebner (79., Foul); Windhager (48., Foul), Schösswendter (66., Foul).

St. Pölten: Stolz; Riegler, Ramsebner (83. Wisak), Bauer; Keiblinger, Monzialo (76. Schütz), Messerer, Barlov (59. Scharner), Carlson; Montnor (83. Hartwig), Silue (59. Nitta).

Linz: Schmid; Maranda, Schösswendter, Mitrovic; Windhager (84. Gölles), Brandner, Koch (88. Krainz), Pirkl; Seidl; Ronivaldo, Mayulu (61. Mensah).

NV Arena, 5.245 Zuschauer, SR Heiss.