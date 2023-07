Camp-Kids kriegen Besuch von Profikickern

Am Mittwoch und Donnerstag werden die Profis des SKN St. Pölten das Sommercamp des SKN in der Stattersdorfer Traisenbau-Arena besuchen. Am Programm steht mittwochs eine „Pressekonferenz“ des Trainerteams Stephan Helm und Emanuel Pogatetz. Die Kinder arbeiten im Vorfeld Fragen aus, die sie dann an die beiden Trainer richten dürfen.

Einen Tag später steigt der Höhepunkt - nämlich ein gemeinsames Training mit den Profikickern. Jeder Gruppe wird ein Zweitligakicker zugeteilt, in einem Mini-Turnier werden dann die kleinen oder großen Sieger gekürt. Wobei's natürlich vor allem um den Spaß an der Freud' geht. Davon wird sich auch St. Pöltens Sportstadtrat Heinz Hauptmann überzeugen.