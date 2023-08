Dombaxi: Vom Geheimtipp zur gefährlichsten Waffe

Wer ist der gefährlichste Mann beim SKN? Nicht der ehemalige Deutschland-Legionär Marcel Ritzmaier, nicht der ausgebuffte Bundesliga-Knipser Dario Tadic. Sondern mit Gerhard Dombaxi ein Mann, der vielen „nur“ als Geheimtipp galt. Seit seinem Wechsel von Vorwärts Steyr an die Traisen hat der 25-Jährige aber Furore gesorgt.

Vier Tore und eine Vorlage stehen nach fünf Runden in Liga zwei für den Deutschen zu Buche. Eine blitzsaubere Quote für einen Außenbahnspezialisten. Auch gegen den FAC spielte Dombaxi eine wichtige Rolle – mit einem Zaubertor wider Willen stellte er den Spielverlauf auf den Kopf, brachte die Niederösterreicher in Führung. „Ich bin ehrlich, ich wollte beim Tor den Ball ins Zentrum heben“, räumt Dombaxi ein, dass eigentlich eine Flanke geplant war. „Aber ich nehme das natürlich gerne, weil es für uns ein wichtiges Tor war.“ So torgefährlich wie beim SKN war der Mann aus einer Fußballerfamilie – zwei Brüder sind im deutschen Amateurbereich aktiv – noch nie. Was auch an den Teamkollegen liegt: „Ich fühle mich sehr wohl in der Mannschaft. Sie wissen, wie sie mich einsetzen müssen. Mir taugt's hier“, bereut Dombaxi den Wechsel zu den Wölfen nicht. Zumal der Titelfavorit jetzt auch die Tabellenführung übernommen hat.

Beim Feiern von Din Barlov und Dario Tadic umringt: Gerhard Dombaxi Foto: Wolfgang Wallner, Wolfgang Wallner

Dank Dombaxi ist jetzt auch der „Floridsdorfer Fluch“ Geschichte. Viermal trafen die St. Pöltner seit dem Bundesligaabstieg auf die Wiener und viermal hieß der Sieger FAC. Auch diesmal plagten sich die Wölfe lange. Solange, bis Gerhard Dombaxi kam und mit einem Heber ins lange Kreuzeck den Bann brach. Mit dem 2:0 durch Bernd Gschweidl nach der Pause war die Partie entschieden. Zweite SKN-Chance, zweites Tor.

Der Schweizer Yannick Scheidegger kam zu seinem ersten Zweitligaeinsatz in dieser Saison, Din Barlov gab seine Premiere in der Anfangsformation. Die aber nur 45 Minuten dauerte. Rio Nitta löste den St. Pöltner ab, brachte als dritter Stürmer frischen Schwung ins bis dahin recht ausrechenbare SKN-Offensivspiel. Scheidegger konnte seine Chance nützen, die sich durch die Ausfälle auftat. Denn die erkrankten Andree Neumayer und Christoph Messerer mussten kurzfristig passen, Marc Stendera plagt sich mit einer Blessur am Knie herum. Dass es dennoch mit drei Punkten klappte, freut den Coach.

„In den ersten 20 Minuten haben wir Probleme gehabt. Und das, obwohl unsere Spielanlage richtig war. Wir wollten risikofrei spielen und den Gegner kontrollieren. Das geht aber nicht, wenn du unerzwungene Fehler machst“, blieben Stephan Helm die Mankos nicht verborgen. „Dann haben wir uns aber ins Match gekämpft und gespielt.“ Was nicht fehlen durfte: Lob für die Geheimwaffe. „Zufall ist das keiner, dass er schon wieder getroffen hat. Er hackelt ohne Ende und ist eine enorme Bereicherung für uns.“