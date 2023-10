Ernüchterung macht sich breit bei den Wölfen

Elf Punkte Rückstand — eine Hausnummer. Und praktisch nicht mehr aufzuholen für die so ambitoniert gestarteten St. Pöltner. Nach einem Meisterschaftsdrittel kann der SKN das Thema Bundesliga praktisch schon abhaken. „Das Wort Aufstieg brauchen wir nicht in den Mund nehmen“, räumt Sportdirektor Tino Wawra ein. Der im Sommer von Blau-Weiß Linz gekommene Ligainsider warnt: „Wir müssen auch nach unten schauen.“ Was nicht ganz falsch ist: Der Vorsprung auf den Vorletzten fällt deutlich kleiner aus als der St. Pöltner Rückstand auf Ligaprimus GAK.

Spätestens nach dem schwachen Auftritt in Wien, nach der 1:4-Blamage gegen Stripfing ist beim SKN Ernüchterung eingetreten. Gepaart mit Ratlosigkeit. Denn die Negativspirale ist evident. Leistungsträger der ersten Runden wie Gerhard Dombaxi unterlaufen haarsträubende Patzer, die Defensive präsentiert sich anfällig wie noch nie. Eine fatale Mischung. Freilich eine, die in St. Pölten keine Trainerdiskussion aufkommen lässt — darauf besteht jedenfalls Geschäftsführer Sport Jan Schlaudraff.

Ehemaliger Bundesliga-Kicker am Prüfstand

Der Deutsche reist in der Länderspielpause nach Wolfsburg – zum routinemäßigen Austausch mit dem Kooperationsklub. Sonderlich glücklich wird man beim VfL mit den Entwicklungen in St. Pölten nicht sein. Was natürlich auch dem Trainerteam bewusst ist. Stephan Helm kann's nicht nachvollziehen, warum sein Team gegen Stripfing trotz des Bilderbuchauftakts samt Blitztor von Dario Tadic so aus der Spur geriet. „Dass wir dann solch billige Gegentore bekommen ist nicht zu verstehen und inakzeptabel“, schüttelt Helm den Kopf. „Wir hatten vor allem in der ersten Halbzeit genug Chancen, um wieder in Führung zu gehen oder auszugleichen. Die haben wir nicht gemacht. Aber verloren haben wir das Spiel ganz klar in der Defensive. Das müssen wir analysieren.“

Schlaudraff: „Katastrophaler Auftritt“

Von einem „katastrophalen Auftritt“ spricht Jan Schlaudraff. „Das war ganz klar unsere schlechteste Saisonleistung. Es ist klar, dass du in dieser Liga Spiele verlierst, wenn du schlecht spielst. Das war heute so.“ Der Geschäftsführer weiß jedoch auch: „Das Problem ist, dass wir auch die Spiele nicht gewonnen haben, in denen wir gut gespielt haben. Wir werden uns die Situation jetzt genau anschauen und analysieren, warum wir so dastehen, wie wir dastehen. Ein Trainerwechsel wird jetzt in der Länderspielpause aber definitiv nicht passieren. Die Trainer genießen weiterhin unser Vertrauen.“ Einen Wechsel in der Pause schloss er dezidiert aus. Danach geht's Schlag auf Schlag – im laufenden Jahr stehen noch sechs Ligapartien am Spielplan. sowie das Cup-Heimspiel am 1. November gegen Austria Lustenau.

Probegalopp gegen Wawras Ex-Klub

Am Donnerstag bestreiten die Wölfe übrigens eine Trainingspartie in Linz bei Bundesliga-Aufsteiger Blau-Weiß , dem ehemaligen Klub von SKN-Sportdirektor Wawra (Anpfiff: 15 Uhr). Und: Dem Vernehmen nach schaut sich der SKN am Transfermarkt um. Konkret: Der 77-fache Johannes Tartarotti wurde in St. Pölten gesichtet. Der ehemalige Altacher, der auch in Wr. Neustadt gekickt hat, ist seit Sommer vereinslos, kann im zentralen Mittelfeld flexibel eingesetzt werden. Mit dem einstigen U21-Nationalspieler könnten die Niederösterreicher die Kreativausfälle (u.a. durch die Verletzungen von Marc Stendera und Marcel Ritzmaier) kompensieren.