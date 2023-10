Es riecht nach Trainerwechsel beim SKN

Die 1:2-Heimpleite (Hier geht's zum Spielbericht) gegen Leoben könnte die letzte Partie des Trainergespanns Stephan Helm und Emanuel Pogatetz auf der SKN-Trainerbank gewesen sein. Stellte sich Sportchef Jan Schlaudraff nach der 1:4-Klatsche gegen Stripfing vor zwei Wochen noch demonstrativ hinter seine Trainer, so vermied er diesmal ein derartiges Statement. Ob Helm/Pogatetz gegen Ried noch auf der Bank sitzen? „Die Trainerdiskussion ist in unserer Situation völlig normal. Wir müssen uns jetzt aber erst einmal sammeln.“

Schlaudraff dürfte der Ernst der Lage aber durchaus bewusst sein: „Wir können das nicht einfach laufen lassen. Wir haben nur fünf Punkte Luft nach unten. Wir werden jetzt mal eine Nacht drüber schlafen und dann entscheiden, was wir tun können.“

Helm: „Was ich nicht beeinflussen kann, habe ich zu akzeptieren“

Die Zeichen stehen also auf Trainerwechsel. Stephan Helm nimmt's halbwegs gelassen: „Ich bin ein positiver Mensch, so gehe ich durchs Leben. Und was ich nicht beeinflussen kann, das habe ich zu akzeptieren. Das ist Teil des Fußballs“

Viel mehr, als ob er am Sonntag in Ried noch auf der Bank sitzt, beschäftigt ihn die Frage, wo am Weg sein Team falsch abgebogen ist und warum? „Natürlich hat's Einschnitte gegeben. Die Verletzungen von wichtigen Spielern und dass wir diese nicht kompensieren konnten, ist ein Fakt.“

Schlaudraff nimmt auch die Spieler in die Pflicht

Schlaudraff will sich aber nicht an den Trainern abputzen: „In aller Deutlichkeit: Der Anspruch eines jeden einzelnen Spielers kann nicht sein, was wir in den letzten Wochen gesehen haben.“

Ob er sich als Hauptverantwortlicher für die Kaderzusammenstellung Vorwürfe macht? „Charakterlich ist die Mannschaft einwandfrei. Wir bringen es einfach nicht auf den Platz und müssen uns fragen, warum das so ist.“

Tartarotti soll am Montag unterschreiben

Ziemlich sicher ist auch, dass mit Johannes Tartarotti am Montag ein neuer Kicker unter Vertrag genommen wird. Der Ex-Altacher war am Sonntag im Stadion. „Ein unbelasteter, guter Fußballer tut uns in der aktuellen Phase gut“, gibt Schlaudraff Auskunft.