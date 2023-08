SKN besiegt den FAC-Fluch

St. Pölten - FAC 2:0. Der SKN musste das Zentrum umbauen. Mit Marc Stendera (Knie), Andree Neumayer und Christoph Messerer (beide krank) fehlten gleich drei Spieler. Mit Yannick Scheidegger und Din Barlov rückten Kicker in die Startelf, die bisher keine bzw. kaum eine Rolle spielten. Und das gegen den FAC: Vier Niederlage stehen aus Sicht der St. Pöltner seit dem Abstieg zu Buche – eine grauenvolle Bilanz.

SKN-Keeper Stolz verhindert frühen Schock

Es dauerte auch diesmal nicht lange, bis die Floridsdorfer den Beweis antraten, dass sie den Wölfen Schmerzen bereiten können. Defensiv kompakt warteten die Gäste auf SKN-Fehler im Spielaufbau. Und die kamen. In der 3. Minute spielte Dirk Carlson einen Katastrophen-Pass ins Zentrum, Adewumi machte sich auf den Weg und scheiterte im 1:1 an Keeper Franz Stolz.

SKN beisst sich lange die Zähne aus

Eine Szene, die den SKN zusätzlich hemmte. Der FAC wurde immer mutiger. Und auch, wenn die dicken Chancen bis zur Pause fehlten, blieben die Floridsdorfer gefährlicher. Der SKN dagegen fand offensiv kaum statt. Zu langsam ließen die Wölfe den Ball in den eigenen Reihen zirkulieren. Ein Fernschuss von Ritzmaier, der knapp sein Ziel verfehlte, war lange die sehr magere Ausbeute.

Dombaxis Genie-Blitz war der Dosenöffner

Doch dann kam Gerhard! Dombaxi nämlich – der Linksverteidiger ist bislang St. Pöltens erfolgreichster Torschütze. Und seinen drei Saisontreffern ließ er in der 38. Minute den vierten folgen.

Und das ging so: Bernd Gschweidl nahm im Zentrum Tempo auf, blieb mit etwas Glück am Ball und verlagerte dann auf die linke Seite. Dort nahm Dombaxi die Kugel in Empfang, schaute auf und flankte. Der Ball landete genau im langen Kreuzeck. Ob er den Ball genauso im Tor versenken wollte? Fraglich, kümmerte aber keinen. Zur Pause stand die St. Pöltner Führung auf der Anzeigetafel.

Umstellung zur Pause fruchtet

Zufrieden war das SKN-Trainerteam mit der ersten Halbzeit nicht. Stürmer Rio Nitta kam für Mittelfeldspieler Din Barlov. Fortan sollte ein 3-4-3-System besser greifen, als das gewohnte 3-5-2. St. Pölten bekam auch besser Zugriff und war – wie schon in Kapfenberg – vom Spielverlauf geküsst.

Gschweidl-Tor in Stürmermanier

Mit der zweiten Torchance im Spiel, machten die Wölfe nämlich das 2:0. Bernd Gschweidl profitierte erst von einer missglückten Kopfballabwehr von Felix Seiwald und machte dann das, was ein Stürmer so macht – Haken zur Seite, satter Abschluss ins lange Eck (56. Minute).

Erst danach war der SKN endlich Herr im eigenen Haus. In der 62. Minute hätte die Partie entschieden sein können, die Floridsdorfer kratzten aber einen Abschluss von Nitta von der Linie.

FAC hätte es spät noch spannend machen können

Passieren sollte trotzdem nichts mehr. Auch, weil Tolga Günes in der 89. Minute die einzig klare FAC-Chance nach der Pause ausließ.

Das 1:0 durch Dombaxi war der Dosenöffner. Nicht auszumalen, was passiert wäre, hätten die Floridsdorfer früh das Führungstor gemacht. So reichte den St. Pöltnern eine Durchschnittsleistung samt gnadenloser Effizienz zum Arbeitssieg.

Stimmen zum Spiel

SKN-Trainer Stephan Helm: „In den ersten 20 Minuten haben wir Probleme gehabt. Und das, obwohl unsere Spielanlage richtig war. Wir wollten risikofrei spielen und den Gegner kontrollieren. Das geht aber nicht, wenn du unerzwungene Fehler machst. Der FAC war gut, aber nach 20 Minuten haben wir uns die Partie gekämpft und gespielt. Auch wenn er das Tor vielleicht nicht ganz so machen wollte, Zufall ist das keiner, dass Dombaxi schon wieder getroffen hat. Er hackelt ohne Ende und ist eine unglaubliche Bereicherung für uns. Klar war das ein wichtiger Sieg, weil der FAC nicht zufällig jetzt schon einige Saisonen zu den Spitzenteams der Liga gehört.“

FAC-Spieler Mirnes Becirovic: „Wir waren eigentlich gut, bis sehr gut. Wir müssen unsere Topchance gleich zu Beginn nutzen, dann läuft die Partie garantiert anders. Das erste Tor der St. Pöltner war dann halt ein Glücktor und dann war es natürlich schwer. St. Pölten ist ein Top-Team. Gegen solche Mannschaften bekommst du eben nicht mehr als zwei, drei Chancen. Wir akzeptieren die Niederlage und marschieren weiter.“

SKN-Spieler Gerhard Dombaxi: „Ich bin ehrlich, ich wollte beim Tor den Ball ins Zentrum heben. Aber ich nehme das natürlich gerne, weil es für uns ein wichtiges Tor war. Ich fühle mich sehr wohl in der Mannschaft. Sie wissen, wie sie mich einsetzen müssen. Mir taugt's hier.“

Statistik

SKN ST. PÖLTEN – FAC 2:0 (1:0).

Torfolge: 1:0 (38.) Dombaxi, 2:0 (56.) Gschweidl.

Gelbe Karten: Monzialo (86., Kritik); Haljeta (67., Foul).

St. Pölten: Stolz; Ramsebner (77. Bauer), Thesker, Carlson; Keiblinger, Scheidegger (66. Wisak), Ritzmaier, Dombaxi; Barlov (46. Nitta); Gschweidl (66. Monzialo), Tadic (80. Schütz).

FAC: Moser; Becirovic, Bubalovic, Wallquist, Seiwald; Krasniqi, Maier; Flavio (60. Günes), Bertaccini (77. Grimbs), Adewumi (77. Friedrich); Woudstra (60. Haljeta).

NV Arena, 1.555 Zuschauer, SR Semler.