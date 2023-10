Für den Blick an die Spitze braucht's schon ein Fernglas

Als Titelkandidat Nummer eins wurden die St. Pöltner vorab gehandelt. Nach knapp einem Drittel der Meisterschaft ist viel vom Lack schon abgeblättert. Die Wölfe rutschen auf Platz drei ab, brauchen für den Blick auf Leader Graz fast schon den Feldstecher. „Acht Punkte Rückstand ist viel. Das ist eine Momentaufnahme, die schwer fällt“, räumt Trainer Stephan Helm ein.

Der Coach: „Wir müssen jetzt unsere Dreier machen und warten, bis der GAK einmal umfällt. Wenn es dann wieder nur fünf Punkte Rückstand wären, wären wir wieder halbwegs auf Schlagdistanz. Bitter ist, dass wir uns in jedem Spiel, wo wir Punkte abgegeben haben, ein besseres Ergebnis verdient hätten.“ Ein vergebener Tadic-Elfer, ein aberkanntes „Wembley-Tor“ von Christian Ramsebner, das wegen eines Fouls nicht gegeben wurde – dieser Mix wurde dem SKN zum Verhängnis. Tadic sportlich fair: „Beim vermeintlichen 2:1 war ein gestrecktes Bein dabei.“ Und wieder leisteten sich die Landeshauptstädter zu viele Fehler, wie etwa Din Barlov beim Führungstreffer der Grazer.

„Jeder Fehler bestraft“

„Am Ende war das Momentum auf unserer Seite“, schildert Marco Perchtold, der ehemalige St. Pöltner bei den Rotjacken. „Aber es hätte auch anders ausgehen, so ehrlich muss man sein.“ Durchaus anerkennende Worte – für die sich die Niederösterreicher nichts kaufen können. Eine Trainerdebatte möchte SKN-Geschäftsführer Sport Jan Schlaudraff erst gar nicht aufkommen lassen. „Im Moment kommt viel zusammen“, analysiert der ehemalige deutsche Bundesliga-Profi. „Gegen den GAK wurde der erste Fehler bestraft, dann haben wir einen Elfer verschossen und dann wurde uns noch ein Tor unter ganz komischen Umständen aberkannt. Unsere Leistung war ansonsten aber richtig gut. Bis auf die Admira-Partie, die wir trotzdem hätten gewinnen können, waren wir in jedem Saisonspiel die bessere Mannschaft. Einzig unsere Punkteausbeute stimmt nicht. Wir müssen einfach effizienter werden.“

Ob die Stripfing-Partie am Freitag ein Schicksalsspiel für das Trainergespann Helm/Pogatetz wird? Schlaudraff: „Nein, gar nicht. Wir glauben an unseren Weg mit den beiden.“

Nicht ausschließen möchte Schlaudraff, dass der SKN fürs Herbstfinale noch einmal auf Shoppingtour geht. Möglich wäre es, kurzfristig einen vertragslosen Spieler zu verpflichten – ein solcher kann auch außerhalb der Transferperiode an Bord geholt werden. Der Kreuzbandriss von Marcel Ritzmaier, die Knieprobleme von Marc Stendera haben den St. Pöltnern viel an Kreativität und Spielwitz gekostet. „Es stimmt. Wir haben momentan Probleme, Verletzungen aufzufangen. Wir warten jetzt mal die Stripfing-Partie ab und dann entscheiden wir“, blickt Schlaudraff schon Richtung Länderspielpause. „Klar ist aber auch: Wenn wir irgendwann zu weit weg sind von der Tabellenspitze, dann muss man die Prioritäten vielleicht auch anders setzen.“ Nämlich, wenn nicht mal das Fernglas zum Blick in die Bundesliga reicht...