St. Pöltner Selbstfaller im Spitzenspiel

St. Pölten – GAK 1:3. „Wenn wir hinten keine Fehler machen, dann haben wir eine Chance“, meinte SKN-Sportgeschäftsführer Jan Schlaudraff eine halbe Stunde vor dem Anpfiff zu diesem Spitzenspiel. Seine Körpersprache strahlte dabei nicht unbedingt überschwänglichen Optimismus aus. Schlaudraff sollte so eine Vorahnung haben.

Lichtenberger nutzt St. Pöltner Geschenk

In der 16. Minute unterlief nämlich Din Barlov ein krasser Fehler im Spielaufbau. Seinen Pass von Thomas Mayer ab und dann ging es schnell. Über drei Stationen landete die Kugel bei Christian Lichtenberger, der überlegt ins lange Eck einschoss.

Tadic scheitert mit Elfmeter

Der Treffer tat aber komischerweise den Wölfe gut, die fortan forscher angriffen und bereits fünf Minuten später beinahe dafür belohnt wurden. Nach einer Keiblinger-Flanke riss nämlich Michael Lang SKN-Stürmer Dario Tadic zu Boden. Zum fälligen Elfer trat der Gefoulte an und scheiterte zuerst an GAK-Keeper Jakob Maierhofer und im Nachschuss an der Kopfabwehr von Milos Jovicic.

Tadic schießt vom Fünfer drüber

Und Tadic sollte auch im weiteren Verlauf im Mittelpunkt stehen. Vorerst aber nicht unbedingt positiv. In der 37. Minute bugsierte er eine perfekte Flanke von Gerhard Dombaxi freistehend vom Fünfer über den Kasten.

St. Pölten bekam vor der Pause noch eine dritte dicke Chance auf den Ausgleich. Wieder assistierte Dombaxi, im Zentrum übernahm Bernd Gschweidl, scheiterte aber mit seinem Linksschuss am starken GAK-Keeper Meierhofer.

Kurz vor dem Seitenwechsel wurden auch noch einmal die Grazer gefährlich: Daniel Maderner war durch, nahm sich aber die Kugel zu weit nach außen mit, aus spitzem Winkel fand er in SKN-Keeper Franz Stolz seinen Meister.

GAK-Defensivtaktik geht nach hinten los

Den Rückstand zur Pause hatten sich die Wölfe selbst zuzuschreiben. Ein Eigenfehler ermöglichte dem GAK die Führung. Nach vorne spielte der SKN durchaus gefällig, nutzte aber seine Chancen nicht.

GAK-Trainer Gernot Messner gefiel aber auch nicht alles, was er vor der Pause zu sehen bekam. Er nahm Offensivspieler Thomas Mayer trotz ansprechender Leistung zur Pause runter, brachte mit Yannick Oberleitner einen zusätzlichen Innenverteidiger und stellte auf Fünferkette um. Der mögliche Hintergedanke? Der SKN tat sich zuletzt gegen eng und tief stehende Abwehrreihen schwer.

Keiblinger trifft volley zum verdienten Ausgleich

Der Schuss ging aber nach hinten los. St. Pölten bekam klar Oberwasser, belagerte über lange Phasen den Grazer Strafraum. Bei einem Schuss von Monzialo nach 63 Minuten fehlte nicht viel. Und in der 68. Minute war es soweit: Eine Flanke von Carlson klärten die Grazer nur kurz, Julian Keiblinger brauste heran, übernahm volley und traf ins lange Eck.

Ramsebner-Tor wieder zurückgenommen

Zwei Minuten später brandete erneut Jubel in der NV Arena auf. Nach einem Eckball köpfte Christian Ramsebner aufs Tor, Meierhofer hielt bravourös. Schiedsrichter Alain Sadikovski sah den Ball aber hinter der Linie, entschied auf Tor. Erst auf Proteste der Grazer und Intervention des Linienrichters nahm der Unparteiische den Treffer zurück. So wirklich aufzulösen vermochten auch die TV-Bilder die Situation nicht. Souverän agierten die Schiedsrichter in dieser Szene nicht.

GAK schlägt in der Schlussphase doppelt zu

Der SKN war gefühlt in der Schlussphase dem Siegestreffer näher. Er fiel aber dennoch auf der anderen Seite. Für einmal setzte sich Michael Cheukoua gegen den ansonsten bärenstarken Stefan Thesker durch und schon überlegt zum 2:1 ein. Damit nicht genug sorgte der eben eingewechselte Jan Stefanon nach einem Ballverlust von Rio Nitta für das 3:1.

Der SKN war in dieser Partie auf keinen Fall die schlechtere Mannschaft. Dem GAK gingen die Dinge aber leichter von der Hand und hatten beim nicht gegebenen Ramsebner-Treffer auch Glück. Die Grazer ziehen mit diesem Sieg in der Tabelle um acht Punkte davon. Den Meisterzug sehen die St. Pöltner vorerst nur noch mit dem Fernglas.

Stimmen zum Spiel

SKN-Trainer Stephan Helm: „Ein Spitzenspiel, wie man es sich vorstellt. Leider mit einem schlechten Ausgang für uns. Wir haben einen guten Mix zwischen Kontrolle und Druck aufbauen gefunden. Natürlich war der verschossene Elfer und das zurückgenommene Tor bitter. Der Schiedsrichter hat gepfiffen und auf die Mittelauflage gezeigt. Das war schon sehr bitter. Es wäre aber auch kein Problem gewesen, weil wir danach immer noch gut dabei waren. Diese Partie darfst du maximal unentschieden spielen, aber niemals verlieren. Klar, acht Punkte sind viel Holz. Wir müssen jetzt unserer Dreier machen und darauf waren, dass der GAK umfällt. Das ist jetzt unsere Aufgabe.“

GAK-Spieler Marco Perchtold: „Erste Halbzeit waren wir besser, sind verdient in Führung gegangen und hatten kurz vor der Pause sogar die Top-Chance aufs zweite Tor. Zweite Halbzeit war St. Pölten dann sehr gut und hat einen wunderbaren Fußball gespielt. Da haben wir uns eine Zeit lang nicht wirklich ausgekannt. Am Ende ist das Momentum aber zu uns zurückgekommen. Es hätte aber auch anders ausgehen können. So ehrlich muss man schon sein.“

Statistik

SKN ST. PÖLTEN – GAK 1:3 (0:1).

Torfolge: 0:1 (16.) Lichtenberger, 1:1 (68.) Keiblinger, 1:2 (86.) Cheukoua, 1:3 (89.) Stefanon.

Gelbe Karten: Gschweidl (58., Foul), Ramsebner (93., Foul); Lang (21., Foul), Mayer (33., Foul).

St. Pölten: Stolz; Ramsebner, Thesker, Carlson (90. Scharner); Keiblinger, Messerer, Barlov (87. Nitta), Dombaxi; Monzialo (87. Schütz); Gschweidl, Tadic.

GAK: Meierhofer; Lang, Jovicic, Gantschnig, Holzhacker; Rusek, Perchtold, Mayer (46. Oberleitner), Lichtenberger (74. Jager); Cheukoua (87. Stefanon), Maderner.

NV Arena, 2.857 Zuschauer, SR Sadikovski.