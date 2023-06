Gebauer: „NÖFV-Strafen sind völlig überzogen“

Die Urlaubslaune war am Freitag rasch perdu. Da flatterte dem SKN die erstinstanzliche Entscheidung des NÖ-Fußballverbandes in der „Causa Verbandsspieler“ ins Haus. „Mich ärgert vor allem, wie in dieser Sache draufgefahren wird, wenn ein Verein schlichtweg rechtsstaatliche Mittel einsetzt, um eine strittige Vorschrift unabhängig überprüfen zu lassen“, hält SKN-Wirtschaftsgeschäftsführer Matthias Gebauer fest. Der Klub erhebt europarechtliche Bedenken gegen die Regelung - durch die Beschränkung der Nichtverbandsspieler seien auch Unionsbürger in ihrer Arbeitnehmerfreizügigkeit limitiert.

„Offenkundig hat der NÖFV null Interesse daran, dass eine Regelung, die es so nur in Niederösterreich gibt, durch ein unabhängiges ÖFB-Gremium überprüfen zu lassen. Matthias Gebauer, SKN Geschäftsführer Wirtschaft

Was war passiert? Das St. Pöltner Landesligaspiel gegen den ASK Mannersdorf wird strafverifiziert. Aus dem 6:1-Sieg wird ein 0:3 aus Sicht der Wölfe. 700 Euro Pönale gab's noch oben drauf. Weit überraschender für die Landeshauptstädter: Die harsche Reaktion des Verbandes in Sachen Funktionärssperren. Weil der Klub drei statt der erlaubten zwei Nichtverbandsspieler eingesetzt hatte, fassten vier SKN-Akteure vier Monate Sperre aus.

Sperren für SKN „nicht nachvollziehbar“

Als „überraschend und nicht nachvollziehbar“ bezeichnen die St. Pöltner die NÖFV-Entscheidung. Gesperrt wurden nämlich Matthias Gebauer, SKN-Geschäftsführer Wirtschaft, sowie Team-Manager Mario Batoha und das Juniors-Trainerteam Philipp Steiner und Ronald Kraaibeek.

„Wir haben bereits im Dezember beim ÖFB um ein Schlichtungsverfahren zur Thematik „Verbandsspieler“ angesucht, von dem auch der NÖFV gewusst hat“, schildert Gebauer die Vorgeschichte aus St. Pöltner Perspektive. „Der ÖFB gab uns die Rückmeldung, dass eine Überprüfung nur dann stattfinden kann, wenn ein Anlassfall zu beurteilen ist. Auch dieses Schreiben wurde dem NÖFV zugestellt.“ Man habe die schonendste Variante gewählt, um die Überprüfung der Regel zu veranlassen: „Es wurde niemand bevorteilt, die Partie haben wir bewusst so gewählt, dass sie null Einfluss auf die Meisterschaft“, schüttelt Gebauer angesichts dieser Vorzeichen den Kopf: „Die Strafen stehen dazu in keinem Verhältnis.“

So argumentieren die St. Pöltner

Auch gegenüber der Bundesliga entfaltet die Sperre der Funktionäre Wirksamkeit. NÖFV-Geschäftsführer Heimo Zechmeister: „Die Funktionärssperre umfasst sämtliche Tätigkeiten gegenüber den Verbänden, für die Trainer auch das Coaching am Platz.“ Das möchten die Wölfe so nicht hinnehmen. Und so argumentiert der Klub:

Der Verband war vom Vorhaben informiert, der SKN hat eine möglichst schonende Vorgehensweise gewählt. Der Regelverstoß erfolgte nicht in Schädigungsabsicht, sondern um den Rechtsweg in Gang zu bekommen.

Alle drei eingesetzten Nichtverbandsspieler waren für sich genommen einsatzberechtigt. Einer von ihnen ist ein Nachwuchskicker, der seit vier in Österreich spielt, aber (noch) nicht als Verbandsspieler zählt. Ein weiterer eingesetzter Akteur ist ukrainischer Flüchtling. Gebauer: „Ist man sich bewusst, dass man diesen Fußballern die Chance verbaut, zu spielen?“

Gebauer selbst ist kein Vereinsfunktionär, sondern Geschäftsführer der (separaten) SKN-GmbH. Die Juniors dagegen firmieren unter dem SKN-Vereinsdach. Durch den NÖFV-Entscheid werde die Betätigung des SKN auch in der Bundesliga beschränkt, obwohl der Verstoß bei der Landesliga-Truppe passiert ist. Auch deshalb hoffen die Wölfe auf eine rasche Erledigung des Protests.

Der SKN ist „Ersttäter“, es besteht auch keine Wiederholungsgefahr (mit der man ein höheres Strafmaß begründen könnte).

Gebauers Fazit: „Offenkundig hat der NÖFV null Interesse daran, dass eine Regelung, die es so nur in Niederösterreich gibt, durch ein unabhängiges ÖFB-Gremium überprüfen zu lassen. Das ist in einem Rechtsstaat sehr traurig.