Gschweidl trifft bei der Generalprobe

Nach zwei deftigen Abfuhren (1:5 gegen Dynamo Dresden, 1:4 gegen Ujpest Budapest) haben die Wölfe ein Erfolgserlebnis eingefahren. Am Samstag gab's ein 1:1 beim Bundesligaklub Austria Klagenfurt. Der Ausgleich gelang Bernd Gschweidl in der Schlussphase (89.). „Das Resultat geht in Ordnung“, findet Trainer Stephan Helm. „Wir haben nur wenig zugelassen, abgesehen vom Tor auch noch weitere Möglichkeiten erspielt.“ Vor allem aber: Die zuletzt wackelige Defensive stand mit Neuzugang Stefan Thesker und dem wieder fitten David Riegler deutlich sicherer. „Wir haben die Lehren aus den vergangenen Spielen gezogen“, freut sich SKN-Coach Helm. Der seine Truppe jetzt auf das Cupspiel am Freitag (19.30 Uhr) bei Regionalligist Team Wr. Linien/Elektra einschwört: „Unser Anspruch muss es natürlich sein, in die nächste Runde aufzusteigen.“

Owusu-Transfer kein Thema mehr

Die St. Pöltner Vorbereitungsbilanz: Zwei Siege (gegen Maccabai Haifa und Mauerwerk), zwei Niederlagen, ein Remis. „Die Integration der Neuen läuft gut, das ist ein laufender Prozess, den das Team gut bewältigt“, sagt Helm. Der diesmal keinen Testpiloten aufs Feld schickte. Der gegen Ujpest aufgebotene Ex-Lieferinger Daniel Owusu (20) ist kein Thema mehr, trainiert auch nicht mehr in St. Pölten. Kommende Woche wird sich das Trainerteam mit Geschäftsführer Sport Jan Schlaudraff und Sportdirektor Tino Wawra beraten, wie's in Sachen Transfers weitergeht. „Wir haben keinen Druck, sind mit Tadic, Gschweidl und Nitta vorne gut aufgestellt“, beruhigt Helm.

Helm und der Mix im Team

Der Blick auf den stärksten SKN-Kader seit langem freut den Trainer: „Spieler mit einer sehr spannenden Vita wie ein Stefan Thesker, ein Marcel Ritzmaier oder ein Dario Tadic haben sich von unserem Projekt begeistern lassen. Von ihrer Erfahrung, von ihrer Qualität profitieren auch die Jungen.“ Drei klubeigene Zukunftaktien (Riegler, Messerer, Keiblinger) standen in Kärnten in der Anfangself, dazu kommen mit Bernd Gschweidl und Andree Neumayer zwei weitere Local Heroes. „Das ist schon eine gute Mischung, eine spannende, attraktive Mannschaft“, hofft Helm, dass der Funke auf die Fans überspringt.

Der Druck: Mehr Lust als Last?

Die Grundformation (3-5-2) bleibt gesetzt, innerhalb des Systems könne man aber „flexibel agieren, mit einem Zehner oder mit zweien“, gibt der SKN-Cheftrainer zu bedenken. „Wir haben eine spielintelligente Mannschaft, die variabel auftreten kann.“ Durch die Transfers ist der Druck auf den SKN St. Pölten natürlich gestiegen. Die Wölfe fehlen auf keiner Titelrechnung. „Das ist positiver Druck. Mit dem gehen wir gerne um. Das haben sich die Jungs auch mit ihren Leistungen in der vergangenen Saison erarbeitet.“

Statistik

Austria Klagenfurt - SKN St. Pölten 1:1 (1:0).- Torfolge: 1:0 (39.) Arweiler, 1:1 (89.) Gschweidl.

St. Pölten: Stolz; Riegler, Thesker, Carlson (71. Monzialo); Keiblinger, Neumayer (71. Scheidegger), Ritzmaier, Messerer (71. Salamon), Dombaxi; Nitta, Tadic (46. Gschweidl).

Sportpark Welzenegg, 100.- SR Gadler.