Helm: „Luft nach oben“

Ein Fünftel der Meisterschaft ist gespielt. Und der SKN St. Pölten steht genau dort, wo man auch zum Saisonende nur zu gerne stünde. Nämlich ganz oben. Als Belohnung gab's beim Tabellenführer einen Tag mehr frei als sonst. „Das haben sich die Jungs verdient, die letzten Wochen waren sehr fordernd“, sagt Trainer Stephan Helm.

Vor diesem Hintergrund hat man sich bewusst gegen einen Test in der Länderspielpause entschieden: „Das Programm ist dicht genug, wir steuern die Belastung ganz individuell, da macht unser Athletikstab eine sehr gute Arbeit.“ Sprich: Jene Kicker, die bei den Profis zuletzt wenig zum Zug gekommen sind, dürfen bei den SKN Juniors in Retz Spielpraxis sammeln. Für Marc Stendera gilt das nicht. Der ehemalige deutsche Bundesligakicker hat schon öfter seine Klasse im SKN-Dress gezeigt. Für 90 Minuten reicht's aber noch nicht. „Das spielt auch keine Rolle“, winkt Helm ab. „Wir haben eine Bombenbank. Da kann jeder, wenn er zum Einsatz kommt, noch richtig guten Einfluss nehmen.“ Was sich auch in St. Pölten mit Barlov, Nitta & Co bewahrheitet hat.

Also alles in Butter beim SKN? „Wir müssen uns die Bescheidenheit bewahren“, fordert Helm. „Und wir müssen uns bewusst sein, dass da noch Luft nach oben ist.“ Was den Trainer positiv stimmt: „Dass wir in jedem Spiel Phasen hatten, wo wir die Dominanz an den Tag gelegt haben, die wir sehen wollen.“ Jene Phasen sollen und müssen länger werden, wenn der SKN auch am Schluss ganz oben stehen will. „Noch mehr Spielkontrolle“, möchte Helm in den kommenden Wochen von seinen Schützlingen sehen. Und: „Im letzten Drittel müssen wir die Situationen besser fertig spielen.“ Eine SKN-Qualität sieht der Coach als essenziell an: „Jeder Einzelne stellt das Team in den Vordergrund. Das ist die Basis, um erfolgreich zu sein.“ Gerade in den ausstehenden vier Fünfteln der Meisterschaft...