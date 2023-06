Juniors-Match: Strafe und Sperre für Gebauer & Co.

Die Verbandsspielerregelung ist Zweitligist SKN St. Pölten ein Dorn im Auge. Sie beschränke die Möglichkeiten zur Spielerentwicklung bei den Juniors, monierte zuletzt Wirtschaftsgeschäftsführer Matthias Gebauer. In NÖFV-Bewerben dürfen maximal zwei Nichtverbandsspieler eingesetzt werden. Als Verbandsspieler gelten Fußballer, wenn sie fünf Jahre durchgängig in Österreich gespielt haben, unabhängig ihrer Herkunft. Um einen Präzedenzfall zu setzen, testeten die St. Pöltner die Regel im letzten - für den Meisterschaftsausgang bedeutungslosen - Spiel der SKN Juniors gegen Absteiger Mannersdorf aus.

Ein Landesliga-Spiel mit Folgen

Bei den Jungwölfen kamen drei Nichtverbandsspieler zum Einsatz. Was nun Konsequenzen hat - und zwar dreifach. Der Kontroll- bzw Strafausschuss hat am Donnerstag entschieden.a) aus dem 6:1-Sieg der St. Pöltner wird eine 0:3-Strafverifizierungb) 700 Euro Geldstrafe für den SKN wegen Einsatz eines unberechtigten Spielersc) vier Monate Sperre „für alle Funktionsbereiche“ für vier SKN-Vertreter.

Neben Geschäftsführer Matthias Gebauer wurden auch Juniors-Trainer Philipp Steiner, sein Co Ronald Kraaibeek und Team-Manager Mario Batoha gemäß § 103 der ÖFB-Rechtspflegeordnung mit vier Monaten Funktionärssperre belegt. Diese Bestimmung betrifft für den regelwidrigen Einsatz eines Spielers verantwortliche Offizielle und sieht einen Strafrahmen von einem Monat bis zu einem Jahr vor.

Was die Sperre bedeutet

„Die Funktionärssperre umfasst die Tätigkeit gegenüber den Verbänden, für die Trainer auch das Coaching am Platz“, erläutert NÖFV-Geschäftsführer Heimo Zechmeister. Auch mit der Bundesliga habe man Kontakt aufgenommen: „Weil es sich ja um eine ÖFB-Bestimmung handelt. Die Bundesliga wird die Sperre mittragen.“ Was dazu führen kann, dass Gebauer etwa an offiziellen Sitzungen der Bundesliga nicht teilnehmen dürfte und sich vertreten lassen muss.

Es ist davon auszugehen, dass die St. Pöltner Rechtsmittel ergreifen - und den Weg durch die Instanzen in Angriff nehmen.