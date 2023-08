Sieg über Lafnitz – SKN verteidigt Tabellenführung

SKN St. Pölten - Lafnitz 2:0. Der SKN begann die Partie gegen Lafnitz mit exakt der gleichen Startelf wie beim Auftaktsieg in Gleisdorf gegen Sturm II. Anders als am Sonntag klappte es nicht mit der schnellen Führung. St. Pölten war zwar von Beginn an am Drücker, war aber vorerst vor dem Tor zu ineffizient.

SKN lässt in der Anfangsphase drei Topchancen aus

Klare Torchance von Rio Nitta (10. Minute), Gerhard Dombaxi (17.) und Dario Tadic (21.) ließen die Wölfe aus. Lafnitz hatte in der ersten Halbzeit zwar keine klare Torchance, es war aber nicht so, dass die SKN-Defensive für die mit drei Stürmern angerückten Steirer gar nichts anbot. St. Pölten ging durchaus ins Risiko, verteidigte in der letzten Linie oft Mann gegen Mann. Christian Ramsebner & Co lösten die mitunter kniffligen Aufgaben aber gut.

Tadic bricht den Bann

Und kurz vor der Pause sollte es doch noch klappen mit der dann doch überfälligen St. Pöltner Führung. Nach einem Outeinwurf wurde Nitta auf dem rechten Flügel freigespielt, seine flache Hereingabe drückte Tadic, der seine erste Chance noch eher stümperhaft ausließ, sicher über die Linie.

Weil Innenverteidiger Sebastian Bauer früh Gelb sah, nahm ihn das Trainerduo Helm/Pogatetz zur Pause runter. Für ihn kam Stefan Thesker. Und der deutsche Neuzugang sollte der SKN-Defensive zusätzliche Stabilität verleihen. Nach vorne hin fehlten in der zweiten Halbzeit aber lange Zeit die zündenden Ideen.

Ramsebner und Gschweidl verpassen vorzeitige Entscheidung

Der SKN kann aber auch Standards – zumindest im Ansatz. Beweisstück A: Christian Ramsebner kam in der 61 Minute nach Ritzmaier-Ecke zum Kopfball. Die Lafnitzer kratzten den Ball aber von der Linie. Beweisstück B folgte nach dem direkt anschließenden Eckball: Wieder kam Ramsebner zum Kopfball, verpasste aber das lange Eck um Zentimeter.

Weil St. Pölten das zweite Tor nicht machte, blieb Lafnitz im Spiel. Das sollte sich auch in der 77. Minute nicht ändern: Der eingewechselte Bernd Gschweidl zündete den Turbo, steuerte alleine auf Suprun zu, der Lafnitzer Schlussmann roch aber den Haken des SKN-Stürmers und blieb Sieger.

Lafnitzer Leipold hätte Spielverlauf auf den Kopf stellen können

Das wäre in der 80. Minute beinahe bestraft worden. Für einmal war die SKN-Defensive nach einem langen Ball unaufmerksam. Andre Leipold setzte sich im Laufduell mit Thesker durch, traf aber anschließend das Tor nicht.

Dombaxi macht den Deckel drauf

Das war sie, jene Torchance, die Lafnitz beinahe gereicht hätte, um dem SKN den Sieg zu stehlen. Das wäre freilich unverdient gewesen. Tief in der Nachspielzeit bildeten die St. Pöltner das auch an der Anzeigetafel ab. Der sehr umtriebige Gschweidl hatte das Auge für den mitgelaufenen Dombaxi, der vor Suprun cool blieb und die Kugel unter die Latte nagelte. Das 2:0 war letztlich leistungsgerecht. St. Pölten war die bessere Mannschaft und steigerte sich auch gegenüber dem Auftaktspiel.

Stimmen zum Spiel

SKN-Trainer Stephan Helm: „Wir hatten über 90 Minuten Spielkontrolle und wir ließen auch in der Schlussphase, wo der Gegner naturgemäß kommt, keine Pufferei zu. Das hat mir gefallen. Auch mit der Defensive war ich voll zufrieden. Wir haben alles sauber wegverteidigt. Okay, bis auf die eine Situation in der Schlussphase, aber das passiert auch internationalen Spitzenmannschaften, dass der Gegner irgendwann einmal zu einer Torchance kommt. Mir gefällt die Energie, die wir auf den Platz bringen. Wir sind laut. Der Start ist jetzt einmal gelungen. Und zwar nicht nur von den Ergebnissen her, sondern auch die Leistungen haben gestimmt.“

Lafnitz-Trainer Michael Steiner: „Der Spielverlauf war heute nicht unbedingt auf unserer Seite. Das Tor kurz vor der Pause hat uns natürlich nicht gut getan. St. Pölten ist aber eine richtig starke Mannschaft und nicht umsonst Titelfavorit Nummer eins. Für uns war das eine sehr gute Standortbestimmung. Wir haben gesehen, dass wir mit einer Topmannschaft über weite Strecken mitspielen und ihr Schmerzen bereiten können. Für diese Leistung müssen wir uns nicht genieren.“

Statistik

SKN ST. PÖLTEN – SV LAFNITZ 2:0 (1:0).

Torfolge: 1:0 (39.) Tadic, 2:0 (93.) Dombaxi.

Gelbe Karten: Bauer (5., Foul), Dombaxi (34., Foul), Keiblinger (48., Unsportlichkeit), Messerer (74., Foul), Pogatetz (74., Kritik, Trainer), Ramsebner (89., Foul); Mihaljevic (49., Foul), Feyrer (54., Foul).

St. Pölten: Stolz; Bauer (46. Thesker), Ramsebner, Carlson; Keiblinger, Messerer, Neumayer, Dombaxi; Ritzmaier (89. Barlov); Nitta (61. Gschweidl), Tadic (73. Stendera).

Lafnitz: Suprun; Burmeister, Schriebl (75. Siegl), Feyrer, Sene, Mihaljevic (69. Neubauer); Lederer, Prohart; Poldrugac, Knollmüller (57. Murataj), Leipold.

NV Arena, 1.446 Zuschauer, SR Barmaksiz.