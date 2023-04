Lektionen aus dem Lafnitzer Lehrbuch

Werbung

Erst vier Gegentore kassierte der SKN St. Pölten im bisherigen Saisonverlauf auswärts. Eine starke Bilanz – die durch das 2:2 in Lafnitz einen Dämpfer bekam. Zweimal musste Franz Stolz hinter sich greifen. Dabei datiert das letzte SKN-Gegentor in der Fremde von Mitte September (!), als die Wölfe in Liefering einen 2:1-Sieg einfuhren. Eine unglaubliche Serie, die die mit Abstand beste Auswärtsmannschaft der Liga hingelegt hat. Das beste Heimteam ist der GAK, auch die beste Rückrunden-Elf – das Duell mit den Grazern in der kommenden Woche fällt schon unter die Rubrik „Schnittpartie“. Lafnitz war da schon ein Vorgeschmack. „Vor allem in der ersten Hälfte sind wir nicht so gut in die Tiefe gekommen“, sagt Din Barlov, der Ausgleichstorschütze der Niederösterreicher. Der dem Remis nachtrauert: „Besser wären drei Punkte gewesen.“

Zwischen Zweifeln und Rekordwerten

Immerhin kann man beim SKN St. Pölten einige Erkenntnisse mitnehmen ins freitägliche Duell mit der Vienna.

Die Korsettstangen: Christian Ramsebner und Karim Conte sind kaum zu ersetzen. Das unterstrich das Spiel in Lafnitz. Winterzugang Sebastian Bauer, eben erst wieder fit geworden, konnte die Schuhe des Abwehrchefs nicht ganz ausfüllen, wirkte bei den Gegentoren ebensowenig wie David Riegler sattelfest. Contes Qualitäten als Staubsauger vor der Abwehr sind innerhalb des Kaders nicht zu kompensieren. Jungstar Benedict Scharner (17) legte vor der Defensive eine Talentprobe ab – „giftig“ wie der gesperrte Sechser ist er aber nun mal nicht. Jetzt haben Ramsebner und Conte ihre Gelbsperre abgesessen, stehen gegen die Vienna wieder zur Verfügung.

Das Selbstvertrauen, gespeist aus dem „Lauf“ in der bisherigen Saison, passt. Die Wölfe konnten sich nach einer durchwachsenen ersten Spielhälfte mit vielen leichten Ballverlusten steigern. „Die Mannschaft ist positiv geblieben, hat den Druck erhöht und am Ende noch aufs dritte Tor gedrängt“, registrierte dies Cheftrainer Stephan Helm wohlwollend. Siebenmal ist der SKN in der heurigen Saison in Rückstand geraten, Aufholjagden hatten Seltenheitswert. Nur zwei Punkte eroberte man bislang nach einem Rückstand. Einen davon eben in Lafnitz …

Die Knipser: Saisontor Nummer zehn gelang Bochum-Leihgabe Luis Hartwig in Lafnitz. Der 20-Jährige lieferte auch noch vier Assists – und ist noch voll im Rennen um die Torjägerkrone. Ebenso wertvoll: Jaden Montnor, der nun bei sieben Treffern und sieben Torvorlagen hält – der junge Niederländer ist somit aktuell bester Vorbereiter in Liga zwei.

Die Super-Joker: Bei der Kaderzusammenstellung haben die St. Pöltner einiges richtig gemacht. Fast jeder Kicker, der von der Bank kommt, kann ein Spiel (mit)entscheiden. Ulysses Llanez (4), Din Barlov und Luis Hartwig (je 3 Tore als Wechselspieler) gehören zu den Top 10 der gefährlichsten Joker. Insgesamt hat kein Klub mehr Treffer „von der Bank“ erzielt als der SKN. Ein Tor blieb Bernd Gschweidl versagt. Dennoch: Groß war die Erleichterung über sein Comeback nach elf Monaten Verletzungspause.