Pleite gegen Liefering – erster Rückschlag für St. Pölten

St. Pölten - Liefering 0:1. Tabellenführer und Titelfavorit St. Pölten gegen die blutjungen Bullen aus Liefering – viele wollten vor dem Anpfiff schon die nächsten drei Punkte fix auf dem Konto des SKN verbucht wissen. Doch es kam anders. Ganz anders.

Liefering brachte von der ersten Minute an jene Attribute ins Spiel, die Red-Bull-Mannschaften eben so auszeichnen. Giftig, laufstark, frech – die Salzburger stellten die St. Pöltner vor allem in der ersten halben Stunde vor Probleme, die so nicht zu erwarten waren. Die Wölfe kamen gar nicht dazu im Mittelfeld ihre Ballstafetten auf zu ziehen. Zu den St. Pöltner Offensivwaffen Ritzmaier, Tadic & Co kam die Kugel praktisch nie, zumindest nicht so, dass die damit irgendetwas anfangen konnten.

St. Pölten erste halbe Stunde nicht vorhanden

Und defensiv? Da hatte der SKN erst recht seine liebe Not. Liefering hatte in der mangelnden Schnelligkeit der letzten St. Pöltner Linie den Schwachpunkt der Wölfe ausgemacht und der wurde bearbeitet, mit ständigen Tiefenläufen und Bälle in den Rücken der Verteidiger.

Billiges Gegentor nach Eckball

Einige Male brannte es lichterloh im Strafraum des SKN. Besonders bitter: Das Gegentor kassierten die Wölfe nicht aus dem Spiel heraus. Nach einem Eckball war Christoph Messerer indisponiert, ließ sich von Benjamin Atiabou überspringen – das 0:1 nach 14 Minuten.

Nach 35 grauenhaften Minuten hatte das St. Pöltner Trainerteam Stephan Helm und Emanuel Pogatetz genug gesehen. Stefan Thesker und Marc Stendera sollten endlich Ordnung in den vogelwilden SKN-Haufen bringen. In den Minuten vor der Pause wurde St. Pölten auch besser, mehr als ein knapper Fehlschuss von Ritzmaier in der 45. Minuten gelang offensiv aber nicht. Der SKN hatte in der ersten Halbzeit nicht eine einzige klare Torchance.

Mit drei Wechsel steigert sich St. Pölten

Darauf reagierten die St. Pöltner in der Pause. Bernd Gschweidl kam für Rio Nitta. Und der SKN wurde prompt gefährlicher. Ein Ramsebner-Kopfball verfehlte in der 47. Minute sein Ziel knapp und zwei Minuten später schoss Gschweidl nach Ritzmaier-Pass am langen Eck vorbei.

St. Pölten war danach besser im Spiel, geriet defensiv kaum noch in Nöte. Das lag aber auch daran, dass die Lieferinger ihre Schlagzahl deutlich nach unten fuhren, das Tempo des ersten Durchgangs nicht halten konnten. Was sie aber sehr wohl schafften, war eklig zu bleiben. Immer wieder verstrickten sie die St. Pöltner in Zweikämpfe und verschleppten das Spiel durchaus abgeklärt.

SKN lässt vier klare Chancen auf den Ausgleich aus

Bis zur 78. Minute passierte auf beiden Seiten offensiv nichts. Dann hob St. Pölten zu einer zarten Schlussoffensive an. Erst köpfelte Gschweidl nach Monzialo-Flanke daneben, zwei Minuten später sorgte erneut der neu ins Spiel gekommene Rechtsaußen für Wirbel. Monzialos Hereingabe schoss aber Din Barlov vom Fünfer volley drüber.

So richtig lag der Ausgleich aber nicht in der Luft. St. Pölten fand nie einen Spielfluss. Geschmackssache, ob der Lieferinger Sieg verdient war. Die Jungbullen zeigten jedenfalls auf, wie dem Titelfavoriten beizukommen ist.

Stimmen zum Spiel

SKN-Trainer Stephan Helm: „Wir haben uns in den ersten 30 Minuten die Schneid abkaufen lassen. Wir waren da nicht präsent. Und dann haben wir auch noch ein ganz billiges Gegentor aus einer Standardsituation gefressen. Das darf uns nicht passieren. Das Hauptproblem war, dass wir im Kampf um die zweiten Bälle einfach schlecht waren. Mit den Wechseln bekamen wir die Partie in Griff. Nach der Pause haben wir dann so gespielt, wie wir uns das von Anfang an vorgestellt hätten. Dann musst du eben aus deinen Chancen zumindest ein Tor machen. Ich bin aber überzeugt davon, dass wir direkt wieder in die Spur finden.“

Liefering-Trainer Onur Cinel: „Erste Halbzeit hatten wir Vorteile, zweite Halbzeit war St. Pölten überlegen und hätte sich sicher einen Punkt verdient. So ehrlich bin ich. Was mir an meinen Jungs imponiert hat, waren die Bereitschaft und der Wille. Wir wollten diesen Sieg unbedingt. Und wir mussten dafür leiden. Und das haben wir gemacht.“

Statistik

SKN ST. PÖLTEN – FC LIEFERING 0:1 (0:1).

Torfolge: 0:1 (14.) Atiabou.

Gelbe Karten: Ramsebner (22., Foul), Ritzmaier (64., Unsportlichkeit); Diabate (28., Foul), Turco (47., Foul), Lukic (64., Unsportlichkeit), Paumgartner (73., Foul), Zikovic (76., Foul), Neumann (81., Foul), Lechner (87., Unsportlichkeit).

St. Pölten: Stolz; Bauer (35. Thesker), Ramsebner, Carlson; Keiblinger (65. Monzialo), Messerer (35. Stendera), Neumayer, Dombaxi; Ritzmaier (71. Barlov); Nitta (46. Gschweidl), Tadic.

Liefering: Krumrey; Mellberg, Zikovic, Moreira, Atiabou (67. Gevorgyan); Trummer (59. Lukic), Diabate (59. Paumgartner), Sulzbacher, Sedeqi; Turco (86. Lechner), Jano (67. Neumann).

NV Arena, 1.655 Zuschauer, SR Sadikovski.