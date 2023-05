Matinée stimmt auf Showdown ein

Erst Vorwärts Steyr – am Sonntag in einem Doppelevent mit den SKN-Frauen – und dann der Hit gegen Blau-Weiß Linz: Den St. Pöltner Zweitligakickern stehen entscheidende Tage bevor. Und zwei Runden, in denen schon eine Vorentscheidung fallen könnte im Rennen um den Aufstieg.

Julian Keiblinger, der SKN-Matchwinner beim 3:0 in Dornbirn, wird gegen Steyr fehlen. Er holte sich im Ländle die fünfte Gelbe ab, steht dafür im Topmatch gegen den Tabellenzweiten aus Linz zur Verfügung. Die Art und Weise, wie sich seine Truppe momentan präsentiert „gefällt mir ungemein“, unterstreicht Cheftrainer Stephan Helm: „Wir sind stolz darauf, was die Mannschaft leistet und wie sie mit dem positiven Druck umgeht, den wir alle verspüren.“ Den Druck nämlich, die exzellente Ausgangslage nun auch in den Titel umzumünzen.

Noch effizienter als in goldenen Zeiten

Der SKN St. Pölten hat aktuell mehr Zähler am Konto als die letzten „Meisterwölfe“ in der Aufstiegssaison unter Karl Daxbacher zum gleichen Zeitpunkt. Im Gegensatz zur Elf von damals schickt Helm jedoch einen „Talenteschuppen“ ins Rennen, der sich allerdings abgebrüht wie eine gestandene Bundesliga-Truppe präsentiert. „Die Mentalität ist da, der Teamspirit“, hebt Helm hervor. Und mit diesen Qualitäten sind die Wölfe nach wie vor klar bestes Auswärtsteam der Liga, nun punktegleich mit Blau-Weiß auch die Toptruppe der Rückrunde. Alles läuft auf einen Showdown mit den Oberösterreichern hinaus, die am Wochenende den GAK mit 3:0 vorerst aus dem engeren Favoritenkreis befördert haben.

Die Linzer matchen sich am Wochenende mit dem FAC, haben nach dem direkten Duell mit dem SKN noch mit Horn (daheim), Rapid II (auswärts) und Sturm Graz II (daheim). St. Pölten bestreitet das Saisonfinale in Kapfenberg und beim FAC sowie daheim gegen Rapid.