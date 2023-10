Möglicher SKN-Neuzugang: Tartarotti überzeugte

77 Bundesligaspiele hat Johannes Tartarotti für den SCR Altach gemacht. Für eine Vertragsverlängerung im Ländle reichte es für den zentralen Mittelfeldspieler im Sommer dennoch nicht. Weil der ehemalige U21-Teamspieler bislang auch niergendwo anders unterkam und vertragslos ist, kann er auch außerhalb des Transferfensters sofort zu einem neuen Verein wechseln.

Ob der SKN, der nach den Verletzungen von Marcel Ritzmaier, Marc Stendera und Andree Neumayer im Zentrum durchaus einen personellen Engpass hat, sich das zunutze machen wird, soll sich Ende der Woche entscheiden. „Wir warten diese Trainingswoche noch ab. Wir haben aber einen sehr guten Eindruck von ihm und Tartarotti hat auch schon bewiesen, dass er in der Bundesliga funktioniert“, hebt Sportdirektor Tino Wawra prinzipiell seinen Daumen.

Was gegen eine Verpflichtung sprechen könnte, ist, dass mit Stendera und Neumayer zwei Spieler im Zentrum bald wieder einsatzfähig sein könnten. Und, dass der Rückstand auf Leader GAK zuletzt auf elf Punkte anwuchs und damit die Titelchancen empfindlich schmolzen.

SKN testete Spieler für Wolfsburg

Im Testspiel gegen Bundesliga-Aufsteiger Blau-Weiß Linz überzeugte Tartarotti und steuerte sogar den Führungstreffer der Wölfe bei. Ebenfalls als Testpilot mit am Start: Der 18-jährige Kolumbianer Samuel Bello. Für den SKN ist der Südamerikaner aber kein Thema, wie Wawra verrät: „Wir haben ihn für unseren Partnerklub Wolfsburg getestet. Da war extra ein Scout da und hat ihn beobachtet.“

Am Sonntag, 10.30 Uhr, geht's für den SKN im Heimspiel gegen Aufsteiger Leoben darum, nicht komplett den Anschluss an die Spitzenplätze zu verlieren. „Alle hatten jetzt drei Tage frei, um die Schädeln durch zu lüften. Am Sonntag greifen wir neu an“, gibt sich Wawra kämpferisch.