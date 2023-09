Neumayer: Der Sechser als Neuner

Erst bei seinem zweiten Gastspiel in St. Pölten ist Andree Neumayer endgültig in der Heimat eingekommen. Der 27-Jährige hat sich – aus Horn gekommen – auf Anhieb in der Stammelf der Wölfe etabliert. Emanuel Pogatetz und Stephan Helm schätzen die Verlässlichkeit des kampfstarken Sechser. Dass er's auch offensiv drauf hat, zeigte der Pottenbrunner im NÖ-Duell in Amstetten. Nach einem kurz abgewehrten Dombaxi-Schuss stand der Defensivallrounder dort, wo ansonsten eine klassische Nummer neun steht. Neumayer gelang der entscheidende Treffer gegen seinen ehemaligen Klub, wo er (glücklos) im Herbst 2020 am Ball war. „Natürlich ist es ein besonderes Gefühl das Goldtor zu erzielen – noch dazu in einem Derby“, räumt die Nummer sechs des SKN ein, die sonst nur selten im Rampenlicht steht. Was ihm auch nicht Unrecht ist. Neumayer steht für solides Fußballhandwerk – und auf das kam's am Freitag an. Neumayer und seine Kollegen fuhren einen Arbeitssieg im Mostviertel ein. „Am Ende zählen nur die drei Punkte, die wir heute eingefahren haben. Es war ein hartes Stück Arbeit. Auch, weil die Amstettner gut dagegen gehalten haben. Aber wir haben uns nicht aus der Ruhe bringen lassen, unseren Plan durchgezogen und uns am Ende belohnt“, analysiert Neumayer. „Jetzt heißt es in der Länderspielpause neue Kräfte sammeln und dann dort weitermachen, wo wir jetzt stehen. Wir haben ja noch nichts erreicht, nur einen Grundstein gelegt!“ Was der Trainer natürlich gerne hört. „Mich freut's für Andree, dass gerade er das Tor gemacht hat“, sagt Trainer Helm. Neumayers Spirit ist ganz nach dem Geschmack der SKN-Riege: „Das zeichnet die Mannschaft aus, dass sie im Training hart arbeitet, sich immer weiter verbessern möchte.“

Nicht nur Neumayer will nach oben. 136 Zweitliga-Partien finden sich auf der Visitenkarte des AKA-Absolventen. Ein Bundesliga-Match fehlt noch in der Vita. Und das soll sich 2024 ändern.