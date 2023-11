Paul Scharner verlässt das Wolfsrudel

Paul Scharner wollte beim SKN St. Pölten etwas bewegen, als Jugendleiter den Nachwuchs des Vereins möglichst schnell auf professionelle Beine stellen. Ein Ziel, das zwar prinzipiell auch der Verein anstrebte, in Sachen Tempo und zur Verfügung gestellter Mittel, herrschte allerdings Uneinigkeit. Das Ergebnis: Trennung in beidseitigem Einvernehmen mit Ende November.

Viererteam folgt Scharner nach

Interimistisch werden die Aufgaben im sportlichen Bereich von Mario Anfang (seit Sommer Co-Trainer der U18) und Masaki Morass übernommen. Der Japaner ist seit Juli 2022 als Technischer Direktor beim Verein. Administrativ sollen Manfred Brückel und Matthäus Halmer übernehmen. Halmer kickt nebenbei bei Krems in der Regionalliga.

Das sagt Schlaudraff

Jan Schlaudraff, Geschäftsführer Sport SKN St. Pölten: „Im Namen des SKN St. Pölten möchte ich mich herzlich bei Paul für die spannende Zusammenarbeit bedanken. Wir wünsche ihm alles Gute auf seinem weiteren Weg.“

Das sagt Scharner

Paul Schnarner: „Ich danke dem SKN für die Möglichkeiten, die mir geboten wurden. Die Zusammenarbeit war alles in allem herausfordernd, aber sehr gut. Ich hatte mir aber erhofft, dass einige Punkte im Bereich Professionalisierung schneller und gemeinschaftlicher gehen würden. In der derzeitigen Situation war das aber schwierig. Abgesehen davon möchte ich hier jedem Jugendleiter und jedem leidenschaftlichen Trainer meine Bewunderung aussprechen, weil ich live miterleben durfte, wie anspruchsvoll und komplex die Aufgaben abseits des Sportlichen auf dem Platz mittlerweile sind. Ich möchte hier auch die Chance nutzen, um meine größte Wertschätzung an das Betreuerteam der gesamten SKN-Jugend auszusprechen. Ich wünsche dem SKN St. Pölten alles Gute. Wir bleiben sicher in Verbindung.“